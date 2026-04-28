2026. április 28. kedd Valéria
user typing login and password, cyber security concept, data protection and secured internet access, cybersecurity
Nyitókép: anyaberkut/Getty Images

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy férfit Borsodban

Infostart / MTI

Felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy férfit, aki 2023-ban több mint ezer, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló, pornográf tartalmú fényképet és videót töltött fel egy online fájltároló alkalmazásba – közölte a Miskolci Törvényszék.

A közleményben azt írták, a felvételek túlnyomó többségén tizenkettedik életévét be nem töltött személyek láthatók, egyes esetekben pedig azok sanyargatást vagy erőszakot is tartalmaztak.

Hozzátették, a férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A vádlottat a bíróság tizenkettedik életévét be nem töltött személyek sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó, pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte.

Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a felvételek nagy számát, illetve az ilyen és hasonló cselekmények egyre elszaporodó számát.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett.

Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló” Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.
 

Nem akar Zelenszkij sorsára jutni III. Károly király, meglepő óvintézkedést tettek a Trumppal való találkozóján

III. Károly brit uralkodó az Egyesült Államokba érkezett hivatalos látogatásra, megkoronázása óta először. A The Guardian szerint a Fehér Ház beleegyezett abba a brit kérésbe, hogy a király és a Donald Trump amerikai elnök közötti megbeszélések zárt ajtók mögött folyjanak, hogy elkerüljék az olyan nyilvános megaláztatásokat, mint amilyen Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt érte az Ovális Irodában.

Összeomlott Parajd: tömeges bezárások és megugró munkanélküliség a sóbánya katasztrófája után

Összeomlott a turizmus egyik erdélyi fellegvára: a parajdi sóbánya tavalyi katasztrófája után sorra húzták le a rolót a helyi vállalkozások.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

2026. április 28. 10:48
Még bőven maradhatott a stratégiai üzemanyagkészletből
2026. április 28. 10:17
Nagy területen ég a föld Veszprém megyében
