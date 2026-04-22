Látványos változások a leégett miskolctapolcai barlangfürdőben – videó

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) ismertette: már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött.

Hozzátette: folyamatosak zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a miskolctapolcai barlangfürdő megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket.

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg.