Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt kérésének megfelelően május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés – derül ki Sulyok Tamás államfő friss Facebook-posztjából.

A leendő miniszterelnök aznap már esküt is tenne a kupolacsarnokban, a Szent Korona őrzési helyén, a kormány pedig a következő napokban meg is alakulna, így indulna a következő 4 éves politikai ciklus Magyarországon.

Az új Országgyűlés megalakulásával szűnik meg egyébként a távozó Orbán-kormány megbízatása.

Az új kormány minisztereit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

Az alakuló ülés napján Magyar Péter bejelentése szerint országos nagyrendezvény lesz a Kossuth téren.

Az új parlamentben a Tiszának 141 képviselője lesz, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak pedig 6.