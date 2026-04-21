ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.9
usd:
311.27
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian parliament building, Budapest. It is notable landmark of Hungary and a popular tourist destination of Budapest. It lies in Lajos Kossuth Square, on the bank of the Danube. It is currently the largest building in Hungary and still the tallest building in Budapest.
Nyitókép: tomch/Getty Images

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Infostart

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt kérésének megfelelően május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés – derül ki Sulyok Tamás államfő friss Facebook-posztjából.

A leendő miniszterelnök aznap már esküt is tenne a kupolacsarnokban, a Szent Korona őrzési helyén, a kormány pedig a következő napokban meg is alakulna, így indulna a következő 4 éves politikai ciklus Magyarországon.

Az új Országgyűlés megalakulásával szűnik meg egyébként a távozó Orbán-kormány megbízatása.

Az új kormány minisztereit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

Az alakuló ülés napján Magyar Péter bejelentése szerint országos nagyrendezvény lesz a Kossuth téren.

Az új parlamentben a Tiszának 141 képviselője lesz, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak pedig 6.

Kezdőlap    Belföld    Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

parlament

sulyok tamás

magyar péter

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés
Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Ilyen sok női politikus még sosem volt a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése. Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul a tavaszi szél: brutális rekord dőlt meg a fővárosban

Nem csitul a tavaszi szél: brutális rekord dőlt meg a fővárosban

A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 19:26
Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert
2026. április 21. 18:54
Ilyen sok női politikus még sosem volt a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!
×
×