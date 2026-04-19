2026. április 19. vasárnap Emma
fotó: Szerencsejáték Zrt.
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Közlemény a sorozatos lottófőnyeremények miatt

Infostart

Rendkívüli szerencseszéria söpört végig a magyarországi lottójátékokon az elmúlt napokban: a választásokat követő héten az összes nagy számsorsjátékon megszületett a telitalálat. A Szerencsejáték Zrt. közleményben reagált a közösségi médiában megjelent találgatásokra, leszögezve, hogy a sorsolások eredménye befolyásolhatatlan.

A szombati ötös lottó sorsolásán minden idők egyik legnagyobb nyereménye, 6,7 milliárd forint talált gazdára, emellett a hatos lottó (721 millió forint), a Skandináv lottó (290 millió forint) és a Joker (30 millió forint) főnyereményét is elvitték a játékosok.

A halmozott szerencsehullám különösen az ellenzéki érzelmű közösségi csoportokban váltott ki élénk vitákat, ahol több bejegyzés is ironikusan vonta párhuzamba a választási eredményeket a váratlanul sok telitalálattal.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint bár az ilyen események ritkák, a lottó történetében volt már rájuk példa. Hasonló széria legutóbb 2018-ban és 2000-ben fordult elő, de 2023-ban és 2024-ben is voltak olyan időszakok, amikor egymást követő hetekben több nagy nyereményt is elvittek.

A társaság visszautasította a sorsolások tisztaságát megkérdőjelező vélekedéseket. Kiemelték, hogy minden sorsolás közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel és hatósági ellenőrzés mellett zajlik. "A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás véletlenszerű eredménye dönti el" – áll a Szerencsejáték Zrt. közleményében, amelyet a 24.hu ismertetett.

A szakértők hozzáteszik, hogy a rekordközeli főnyeremények (mint a mostani 6,7 milliárdos összeg) idején ugrásszerűen megnő a játékoskedv és a forgalom, ami matematikailag is jelentősen növeli a telitalálat valószínűségét.

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek

Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

