Közlemény a sorozatos lottófőnyeremények miatt

A szombati ötös lottó sorsolásán minden idők egyik legnagyobb nyereménye, 6,7 milliárd forint talált gazdára, emellett a hatos lottó (721 millió forint), a Skandináv lottó (290 millió forint) és a Joker (30 millió forint) főnyereményét is elvitték a játékosok.

A halmozott szerencsehullám különösen az ellenzéki érzelmű közösségi csoportokban váltott ki élénk vitákat, ahol több bejegyzés is ironikusan vonta párhuzamba a választási eredményeket a váratlanul sok telitalálattal.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint bár az ilyen események ritkák, a lottó történetében volt már rájuk példa. Hasonló széria legutóbb 2018-ban és 2000-ben fordult elő, de 2023-ban és 2024-ben is voltak olyan időszakok, amikor egymást követő hetekben több nagy nyereményt is elvittek.

A társaság visszautasította a sorsolások tisztaságát megkérdőjelező vélekedéseket. Kiemelték, hogy minden sorsolás közjegyző jelenlétében, hitelesített eszközökkel és hatósági ellenőrzés mellett zajlik. "A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás véletlenszerű eredménye dönti el" – áll a Szerencsejáték Zrt. közleményében, amelyet a 24.hu ismertetett.

A szakértők hozzáteszik, hogy a rekordközeli főnyeremények (mint a mostani 6,7 milliárdos összeg) idején ugrásszerűen megnő a játékoskedv és a forgalom, ami matematikailag is jelentősen növeli a telitalálat valószínűségét.