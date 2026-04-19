Egymással teljesen szembemenő adatérdekesség a választásról

A külképviseleteken és belföldön átjelentkezéssel leadott 352 442 érvényes szavazat többségét a Tisza Párt szerezte meg.

A párt a voksok 72,3 százalékát (254 681 szavazat) gyűjtötte be, ezzel jelentősen megelőzve a második helyen végző Fidesz–KDNP pártszövetséget, amelyre a választók 21,5 százaléka (75 910 szavazat) voksolt. Ebben a szavazói körben a Mi Hazánk Mozgalom 4,2 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1,0 százalékot, a Demokratikus Koalíció pedig 0,7 százalékot ért el.

Ezzel szemben a levélszavazatok körében – ahol összesen 335 591 érvényes voksot dolgoztak fel – a Fidesz–KDNP végzett az élen. A kormánypártok a szavazatok 84,0 százalékát (282 028 voks) kapták meg. A második helyen a Tisza Párt végzett 13,9 százalékkal (46 482 voks), míg a Mi Hazánk 1,6 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt 0,4 százalékot, a Demokratikus Koalíció pedig 0,2 százalékot szerzett.

Ami érdekes, hogy míg az első esetben valós szavazókörökben lehetett voksolni, addig a levélszavazásnál a kapott boríték ingyenesen feladható bármelyik országból (Magyarországra címzett küldeményként). Leadható még bármelyik magyar nagykövetségen vagy konzuli hivatalban valamint bármelyik magyarországi országgyűlési egyéni választókerületi székhely irodájában is.

Az adatok véglegesítése után az országos listás mandátumok elosztása a törvényi előírásoknak megfelelően történik meg.

A választási szervek hangsúlyozták, hogy a feldolgozás során minden érvényes voksot összesítettek, ezzel lezárult a külföldről érkező szavazatok adminisztrációja.