2026. április 19. vasárnap Emma
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai a levélszavazatokat számolják a szavazás lezárását követõen az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Egymással teljesen szembemenő adatérdekesség a választásról

Infostart

A Nemzeti Választási Iroda 100 százalékos feldolgozottság mellett közzétette az országos pártlistákra leadott külképviseleti és levélszavazatok összesített eredményeit. Az adatok markáns különbséget mutatnak a külföldön élő, illetve az átjelentkezéssel szavazó állampolgárok és a levélben voksolók pártpreferenciái között.

A külképviseleteken és belföldön átjelentkezéssel leadott 352 442 érvényes szavazat többségét a Tisza Párt szerezte meg.

A párt a voksok 72,3 százalékát (254 681 szavazat) gyűjtötte be, ezzel jelentősen megelőzve a második helyen végző Fidesz–KDNP pártszövetséget, amelyre a választók 21,5 százaléka (75 910 szavazat) voksolt. Ebben a szavazói körben a Mi Hazánk Mozgalom 4,2 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1,0 százalékot, a Demokratikus Koalíció pedig 0,7 százalékot ért el.

Ezzel szemben a levélszavazatok körében – ahol összesen 335 591 érvényes voksot dolgoztak fel – a Fidesz–KDNP végzett az élen. A kormánypártok a szavazatok 84,0 százalékát (282 028 voks) kapták meg. A második helyen a Tisza Párt végzett 13,9 százalékkal (46 482 voks), míg a Mi Hazánk 1,6 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt 0,4 százalékot, a Demokratikus Koalíció pedig 0,2 százalékot szerzett.

Ami érdekes, hogy míg az első esetben valós szavazókörökben lehetett voksolni, addig a levélszavazásnál a kapott boríték ingyenesen feladható bármelyik országból (Magyarországra címzett küldeményként). Leadható még bármelyik magyar nagykövetségen vagy konzuli hivatalban valamint bármelyik magyarországi országgyűlési egyéni választókerületi székhely irodájában is.

Az adatok véglegesítése után az országos listás mandátumok elosztása a törvényi előírásoknak megfelelően történik meg.

A választási szervek hangsúlyozták, hogy a feldolgozás során minden érvényes voksot összesítettek, ezzel lezárult a külföldről érkező szavazatok adminisztrációja.

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek

Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

