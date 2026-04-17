Tömegesen kapják a NAV-os leveleket a gazdálkodók – nem kidobni!

A mintegy 350 ezer érintett már a levél elején megtalálja a legfontosabb információt: tartozás vagy túlfizetés, azaz fizetni kell vagy visszakérhető az adó – hívta fel a figyelmet pénteken az adóhivatal.

Adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.

Az adószámla aktuális állapota bármikor megtekinthető a NAV Ügyfélportálján (ÜPO). Az adószámla adatainak értelmezéséhez a NAV honlapján további segítség található az Adószámla információs oldalon – tették hozzá.

A tartozás leggyorsabban átutalással rendezhető. A további befizetési módok a NAV honlapján a Ki, hogyan fizethet a NAV-nak? című tájékoztatóból megismerhetők – jelezték.

A túlfizetés kiutalása, vagy tartozásra átvezetése az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapon kérhető. Az űrlap legegyszerűbben az Ügyfélportálról érhető el: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is rendezhető az adószámla – ajánlotta az érintetek figyelmébe a NAV.