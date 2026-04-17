Nagytakarítás indul Budapesten

A hétvégén folytatódik a fővárosi hidak szokásos tavaszi takarítása: szombaton az Árpád híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják – közölte BKM Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója.

A közlemény szerint szombaton 6.30 és 13.30 között az Árpád híd déli, vasárnap a híd északi oldalát tisztítják környezetkímélő mosószerrel, magasnyomású vizes technológiával.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy ezen időszakokban figyeljenek a hídon dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó emberekre.