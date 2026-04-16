Sorra kerülnek elő a világháborús bombák egy budai építkezésen

Felidézték: a második világháború idején a főváros pesti oldalán a lőszermentesítés 1945. január 5-én, Budán február 16-án kezdődött meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetésével. Az összegyűjtött robbanótesteket a lágymányosi gyűjtőhelyre - a mai Infopark területére - szállították, ahonnan időről időre Törökbálintra szállították azokat és a kijelölt robbantási területen semmisítették meg azokat.

Hozzátették: napjainkban az Infopark területén egyetemek, irodaházak találhatók. A közelmúltban több bejelentés is érkezett a tűzszerész ügyeletre, és összesen kilenc alkalommal vonultak ki ugyanazon építkezés területére, ebből nyolc esetben kerül elő robbanóeszköz. Emlékeztettek rá: március 10-én és 19-én a terület kiürítésére, lázárására is szükség volt az előkerült, feltételezett robbanóeszközök azonosítása és a terület mentesítése miatt.

Március 9-én egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, egy szovjet 82 milliméteres aknavető gránát, két szovjet F-1 kézigránát, két szovjet 14,5 milliméteres lőszer és egy magyar 42M kézigránát került elő. Március 13-án egy szovjet F-1 kézigránát és két szovjet 14,5 milliméteres lőszer, március 17-én pedig egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy német 7,5 centiméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres lőszer került elő.

Március 20-án egy szovjet KTD gyújtószerkezet, valamint egy magyar 8 centiméteres repeszgránát, három nappal később egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, másnap egy szovjet F-1 kézigránát, március 25-én pedig egy szovjet 85 milliméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres hüvely került elő. Április 9-én egy szovjet 14,5 milliméteres lőszert találtak.

Közölték azt is, a tűzszerész katonák minden megtalált robbanótestet biztonságosan hatástalanítottak, majd elszállítottak azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.