ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.78
usd:
309.9
bux:
136256.09
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A felderítést segítõ robot az MH 1. Tûzszerész és Folyamõr Ezred éjszakai gyakorlatán, amelyen tûzszerészek improvizált robbanóeszközök hatástalanítását végzik egy fiktív merénylet után, speciális körülmények között az újdörögdi gyakorlótéren 2024. október 17-én. A tûzszerészek egy szórakozóhelyen elkövetett, szimulált merénylet után avatkoztak be, felderítettek, majd ártalmatlanítottak különféle házilag gyártott robbanóeszközöket.
Nyitókép: MTI/Filep István

Sorra kerülnek elő a világháborús bombák egy budai építkezésen

Infostart / MTI

Március eleje és április eleje között kilenc alkalommal kellett a katonai tűzszerészeknek kivonulniuk a fővárosi XI. kerületi Infoparkhoz, második világháborús robbanótestek miatt – közölte a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

Felidézték: a második világháború idején a főváros pesti oldalán a lőszermentesítés 1945. január 5-én, Budán február 16-án kezdődött meg a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetésével. Az összegyűjtött robbanótesteket a lágymányosi gyűjtőhelyre - a mai Infopark területére - szállították, ahonnan időről időre Törökbálintra szállították azokat és a kijelölt robbantási területen semmisítették meg azokat.

Hozzátették: napjainkban az Infopark területén egyetemek, irodaházak találhatók. A közelmúltban több bejelentés is érkezett a tűzszerész ügyeletre, és összesen kilenc alkalommal vonultak ki ugyanazon építkezés területére, ebből nyolc esetben kerül elő robbanóeszköz. Emlékeztettek rá: március 10-én és 19-én a terület kiürítésére, lázárására is szükség volt az előkerült, feltételezett robbanóeszközök azonosítása és a terület mentesítése miatt.

Március 9-én egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, egy szovjet 82 milliméteres aknavető gránát, két szovjet F-1 kézigránát, két szovjet 14,5 milliméteres lőszer és egy magyar 42M kézigránát került elő. Március 13-án egy szovjet F-1 kézigránát és két szovjet 14,5 milliméteres lőszer, március 17-én pedig egy szovjet 203 milliméteres betonromboló gránát, egy német 7,5 centiméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres lőszer került elő.

Március 20-án egy szovjet KTD gyújtószerkezet, valamint egy magyar 8 centiméteres repeszgránát, három nappal később egy szovjet 152 milliméteres repeszromboló gránát, másnap egy szovjet F-1 kézigránát, március 25-én pedig egy szovjet 85 milliméteres páncéltörő gránát és egy szovjet 14,5 milliméteres hüvely került elő. Április 9-én egy szovjet 14,5 milliméteres lőszert találtak.

Közölték azt is, a tűzszerész katonák minden megtalált robbanótestet biztonságosan hatástalanítottak, majd elszállítottak azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat.

Kezdőlap    Belföld    Sorra kerülnek elő a világháborús bombák egy budai építkezésen

tűzszerészet

infopark

világháborús bomba

xi. kerület

hatástalan

robbanásveszély

tűzszerészek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

In a Pentagon update, Pete Hegseth urges Iran to "choose wisely". The US says 14 ships have been forced to turn round since its blockade began on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×