ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.58
usd:
309.45
bux:
137174.21
2026. április 16. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Adatszivárgás: csalók használhatták fel egy népszerű szállásfoglaló oldal ügyféladatait

Infostart

Az illetéktelenek adathalász levelekhez használhatták fel a Booking.com-tól megszerzett információkat, ám egyelőre nem tudni, hány felhasználó érintett.

A világ legnagyobb szállásközvetítő oldala, a Booking.com közleményt adott ki arról, hogy adatvédelmi incidensben érintett. Az illetéktelen felek a vendégek neveihez, e-mail címeihez, telefonszámaihoz és foglalási adataihoz férhettek hozzá, egyes esetekben a szállásadóval váltott üzenetek is kiszivároghattak – írja a hwsw.hu.

A hollandiai székhelyű cég múlt héten értesítette felhasználóit arról, hogy a jogosulatlan harmadik fél hozzáférhetett a foglalásokkal kapcsolatos információkhoz.Érzékeny pénzügyi és fizetési adatok ugyan nem szivárogtak ki, azonban a megszerzett adatok nagyban növelik egy adathalász-kampány sikerességét.

A felhasználói beszámolók alapján többen is tapasztalták, hogy az előző hetekben adathalász üzenetet kaptak a WhatsAppon keresztül a foglalásukkal kapcsolatban, magyar érintettje is volt a dolognak. Valószínű tehát, hogy az elkövetők kifejezetten az ügyfelek minél pontosabb célzásának szándékával szipkázták el az adatokat a szolgáltatástól.

A szállásközvetítő cég egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen kiterjedtségben érintette ügyfélkörét az adatlopás, és arról sincsenek információk, hogy mennyi ideig fértek hozzá az elkövetők az adatokhoz, ahogy a technikai részletek sem ismertek. A gyanús tevékenység észlelése után a szolgáltatás visszaállította a foglalásokhoz tartozó kódokat, és fokozott óvatosságra inti az ügyfeleket a Booking.com nevében érkező levelekkel kapcsolatban.

Kezdőlap    Belföld    Adatszivárgás: csalók használhatták fel egy népszerű szállásfoglaló oldal ügyféladatait

kiberbiztonság

booking.com

felhasználó

adatszivárgás

adatok

csalók

adathalász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

Koszt és kvártély a felnőtt gyerekednek? A szakértők szerint ezt a dolgot azonnal tisztázni kell, mielőtt nagy baj lesz

A Z generációs fiatalok többsége továbbra is a szüleire támaszkodik anyagilag, legyen szó készpénzről, lakhatásról vagy egyéb segítségnyújtásról, a Wells Fargo friss felmérése szerint. Mindez már a szülők pénzügyi helyzetét is jelentősen megterheli, a szakértők ezért arra figyelmeztetnek, hogy a családon belüli anyagi támogatást tudatosan érdemes kezelni - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Megszólalt az egyház a Tisza Párt leendő miniszteréről: komoly fordulat jöhet a magyar oktatásban, mindenki csak nyerne

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője szerint az ország és az oktatás is nyerne Rubovszky Rita oktatási miniszteri kinevezésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 15:12
Ajka városa is felfüggeszti a szolidaritási hozzájárulás befizetését
2026. április 16. 14:39
Magyar Péter ma fogadja a Mol vezetőjét
×
×