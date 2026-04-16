Adatszivárgás: csalók használhatták fel egy népszerű szállásfoglaló oldal ügyféladatait

A világ legnagyobb szállásközvetítő oldala, a Booking.com közleményt adott ki arról, hogy adatvédelmi incidensben érintett. Az illetéktelen felek a vendégek neveihez, e-mail címeihez, telefonszámaihoz és foglalási adataihoz férhettek hozzá, egyes esetekben a szállásadóval váltott üzenetek is kiszivároghattak – írja a hwsw.hu.

A hollandiai székhelyű cég múlt héten értesítette felhasználóit arról, hogy a jogosulatlan harmadik fél hozzáférhetett a foglalásokkal kapcsolatos információkhoz.Érzékeny pénzügyi és fizetési adatok ugyan nem szivárogtak ki, azonban a megszerzett adatok nagyban növelik egy adathalász-kampány sikerességét.

A felhasználói beszámolók alapján többen is tapasztalták, hogy az előző hetekben adathalász üzenetet kaptak a WhatsAppon keresztül a foglalásukkal kapcsolatban, magyar érintettje is volt a dolognak. Valószínű tehát, hogy az elkövetők kifejezetten az ügyfelek minél pontosabb célzásának szándékával szipkázták el az adatokat a szolgáltatástól.

A szállásközvetítő cég egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen kiterjedtségben érintette ügyfélkörét az adatlopás, és arról sincsenek információk, hogy mennyi ideig fértek hozzá az elkövetők az adatokhoz, ahogy a technikai részletek sem ismertek. A gyanús tevékenység észlelése után a szolgáltatás visszaállította a foglalásokhoz tartozó kódokat, és fokozott óvatosságra inti az ügyfeleket a Booking.com nevében érkező levelekkel kapcsolatban.