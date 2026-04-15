2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Sénig Tibor zászlós, aki Székesfehérváron baleseti helyszínelő.
Nyitókép: Police.hu

Többszörösen cserbenhagyó autós tombolt Székesfehérváron, egy rendőr lebuktatta

Infostart

Sénig Tibor zászlós, székesfehérvári helyszínelő egy ráhajtós cserbenhagyás körülményeinek ellenőrzése miatt nézte vissza térfigyelő kamerák felvételeit, és nagyot nézett, amikor lekövette a károkozó odavezető útját. Az autó sofőrje ugyanis röviddel azelőtt elgázolt egy motoros futárt.

Február 16-án egy helybéli nő személyesen jelentette be, előző este egy fekete Mazda hátulról belement a kocsijába, amikor a Piac téren a kanyarodósávból mögé sorolt, majd továbbhajtott.

Két szemtanú a Mazda rendszámát is felírta, és mivel egyikük megadta a mobilszámát, felhívtam – mondja el a történetet a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály helyszínelő és balesetvizsgálója.

Ezt megelőzően a Mazda egy előtte haladó Mercedesnek is nekiment, és akkor is továbbhajtott, de a Mercedes sofőrje megindult utána – idézte fel Sénig Tibor, aki ezek után megnézte a térfigyelő kamerák felvételeit, hogy a ráhajtásos balesetek körülményeit szemügyre vegye.

„Visszakövettem a fekete Mazda odavezető útját, és ledöbbentem, amikor azt láttam, motoros futár fetreng az oldalsó sávban. Két perccel visszább tekertem, és azon a képsoron az is látszott, hogy kanyarodása közben a Mazda felhajtott a padkára, és amikor a kormányt visszarántotta, gázt adott. Ekkor sodorta el a motorost, majd elhajtott mellette.”

Az ütközés következtében a fiatalember az aszfaltra esett, pár másodpercig nem fogta fel, mi történt vele, majd az ételdobozt és szétszóródott holmiját összeszedte, motorját felállította, és mivel működőképes volt, elhajtott vele. Csodálkoztam, hogy aznap nem ő volt az első bejelentő, és abban a pillanatban, amikor erre gondoltam, hívtak a portáról: „Itt van egy motoros, és azt mondja, tegnap este elütötték a Piac térnél.”

A motoros futár azzal magyarázta a kései bejelentést, hogy nem tapasztalt magán sérülést, a motorja működött, és az ételszállító táskában lévő pizza sem sínylette meg az esetet, ezért kivitte a megrendelőnek.

Másnap viszont arra ébredt, hogy alig bír lábra állni. Elment orvoshoz, majd bejött a kapitányságra.

Szerencsére a sérülése nem volt komoly, a bűncselekmény, amit el kellett szenvednie, viszont igen – folytatta a zászlós, aki a nyilvántartásban mobilszámot is talált a fekete Mazda tulajdonosához.

K. Gergő (28) lakcíme az ország másik végében volt, de abból indultam ki, még itt lehet a környéken, ezért felhívtam. Csak azt az esetet említettem neki, amikor nekiment az előtte haladó autónak, és kértem, engedje meg, hogy a kocsiját lefotózzam, amennyiben még itt van Fejér vármegyében.

Azt mondta, itt van a városban, és fél óra múlva lejár a munkaideje. Megadta a telephely címét, ami előtt a kocsija parkolt, a parancsnokom pedig hozzájárult, hogy menjek oda. Már odafelé láttam, a keresett fekete Mazda jön velem szembe. Lassítottam, és ahogy elhaladt mellettem, a sofőrrel szemkontaktusba kerültem. Ezek után félrehúzódott, és együttműködő volt, de ahogy odaléptem hozzá, észrevettem, ittasan vezetett, amit a szonda is igazolt. Miközben fényképeztem a személyautó külsérelmi nyomait, azt is elismerte, előző este és aznap délelőtt is megivott két deci vodkát.

K. Gergővel szemben segítségnyújtás elmulasztása és ittas járművezetés miatt büntető-, a könnyű sérüléssel, illetve anyagi kárral járó balesetek okozása miatt pedig szabálysértési eljárás indult. Bevonták a jogosítványát. A Mercedes sofőrje nem tett bejelentést, mert Székesfehérvár határában utolérte a Mazdát, és kitöltöttek egy betétlapot.

Még nem fordult velem elő, hogy egy utólag bejelentett, anyagi káros baleset felderítése közben elém tárul egy bűncselekmény – summázta Sénig Tibor, aki helyszínelése során azt a felnileverődési nyomot is megtalálta és azonosította, ahol a motoros elgázolása előtti mozzanatban a Mazda felhajtott a padkára.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a hazai részvénypiacot a Tisza kétharmada mozgatja

Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a hazai részvénypiacot a Tisza kétharmada mozgatja

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők azt árazzák, hogy áttörés jöhet az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Ez alapvetően javította a nemzetközi befektetői közösség kockázatvállalási hajlandóságát, de nagyot mentek tegnap az amerikai technológiai részvények is, ami a szélesebb piacok számára is lendületet adott. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokkal indul a nap. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig ismét emelkedés van, erősödnek a hazai blue chipek, felpattan a 4iG és az Opus. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el - a termelés más telephelyen folytatódik.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 10:11
Sok az érvénytelen levélszavazat: nagy bontásban az NVI
2026. április 15. 09:10
Fontos határidő jár le ma éjfélkor, egymillió autósnak kell igyekeznie
