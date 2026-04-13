Április 13-től 17-ig a szobi fővonalon a Szent Mihály-hegynél nagygépes sziklakitermelést, valamint Szob állomás területén felsővezeték-karbantartást végeznek, emiatt változik a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik – írja közleményében a MÁV-csoport.

A korábban tapasztalt, károkat és fennakadásokat okozó sárlavinák kialakulását az immár évente többször végzett munkálatokkal előzik meg a szakemberek: a megerősített támfal mögül a törmeléket rendszeresen kitermelik, így a hegy lábánál kialakított védmű nagyobb mennyiségű omladékot tud felfogni, ezáltal a vasúti pályakárok kialakulásának esélye is csökkent –

így biztosítható, hogy ne okozzon jelentős forgalmi fennakadásokat a Dunakanyar vasútján a heves viharokban lezúduló sár és hordalék.

Az egyhetes munkálatok idején a vonatok egy része módosított menetrend szerint közlekedik, Nagymaros és Szob között pedig hétköznapokon pótlóbusz szállítja az utasokat néhány csúcsidei vonat helyett.

Április 13-tól 17-ig minden nap pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvarról 14:40-kor, 16:40-kor és 18:40-kor Szobra induló G70-es vonat (2326, 2366, 2318) helyett Nagymaros és Szob között.

Április 14-én és 15-én, kedden és szerdán pótlóbusz közlekedik Szob és Nagymaros között:

a Szobról 7:26-kor a Nyugati pályaudvarra induló G70-es vonat (2337) helyett és

a Szobról 9 és 14 között a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es vonatok helyett (2377, 2315, 2325, 2335, 2345). A pótlóbuszok a megszokottnál korábban, óra 44-kor indulnak.

Pótlóbusz közlekedik Nagymaros és Szob között:

a Nyugati pályaudvarról 6:08-kor, valamint a 8:08 és 12:08 között óra 8 perckor Szobra induló Z70-es vonatok helyett (2312, 2342, 2362, 2314, 2324, 2334). A Nyugati pályaudvarról 7:08-kor induló Z70-es vonat (2332) teljes útvonalon közlekedik.

Április 16-án és 17-én, csütörtökön és pénteken Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik:

a Nyugati pályaudvarról 6:08-kor Szobra induló Z70-es vonat helyett (2312)

Szob és Nagymaros között

a Szobról 7:26-kor a Nyugati pályaudvarra induló G70-es vonat (2337) helyett.

A vágányzár ideje alatt, vagyis hétfőtől péntekig a fel nem sorolt vonatok a teljes útvonalon közlekednek, azonban Nagymaros és Szob között megváltozott menetrend szerint járnak, a megszokotthoz képest akár 5-10 perces eltéréssel. A főváros felé Szobról több vonat a megszokotthoz képest 9-10 perccel (óra 46-kor), a pótlóbuszok 12 perccel korábban (óra 44-kor) indulnak.

Zebegény és Szob alsó megállóhelyen a vonatok április 13-án 9:00-tól 17-én 22 óráig mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg.

A pótlóbuszok megállóhelyei: