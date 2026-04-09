Végre megoldanak egy súlyos problémát a Balatonnál

A balatoni vonatok kapcsán a szakemberek számára az Akarattyai-magaspart és a kenesei szakasz évtizedek óta komoly mérnöki kihívást jelent – írja a sonline.hu a Magyar Építők cikke alapján. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás határideje a napokban járt le, így a folyamat a tervezési fázisba lépett. A projekt a 29-es számú, Székesfehérvár–Tapolca vasútvonal egyik legrizikósabb, mintegy hétszáz méteres szakaszát érinti, ahol a természet erői rendszeresen próbára teszik a technológiát.

1914-ben történt itt egy olyan baleset, hogy a hetekig tartó esőzések miatt meglazult a löszfal, és egy hatalmas földcsuszamlás az éppen arra haladó gyorsvonatot mozdonyostól, kocsistól a Balatonba sodorta. A tragédiát csak a mozdonyvezető, Balogh Tibor lélekjelenléte akadályozta meg, aki az utolsó pillanatban észlelte a mozgó hegyoldalt és a dőlő távíróoszlopokat, így az utasok még az omlás előtt le tudtak szállni a szerelvényről.

A Magyar Építők beszámolója szerint a most zajló fejlesztés célja, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

A kiválasztott tervezők feladata a Csajág és Balatonkenese közötti pályarész teljes körű állapotfelmérése és egy modern védelmi rendszer kidolgozása.

A tervezési munka fókuszában elsősorban a vasúti pálya menti, helyenként húsz méter magas, meredek rézsűk stabilizálása áll, ahol a jelenlegi geocellás védelem már nem nyújt elegendő biztonságot.

Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják a meglévő, négy méter magas támfalak állapotát, és szükség esetén intézkednek a sérült kőkosaras védművek, azaz a gabionfalak helyreállításáról is.

A szakemberek szerint a fal legfőbb ellensége a csapadékvíz, ezért a terveknek komplex megoldást kell nyújtaniuk a vizek biztonságos elvezetésére egészen a Balatonig. Ez megakadályozza, hogy a beszivárgó víz alá mossa a vasúti pályát vagy fellazítsa a löszfal szerkezetét.

A mérnökök azt is vizsgálják, hogy szükséges-e a vasúti pálya teljes átépítése, amennyiben a vízelvezetési problémák másként nem orvosolhatók. Bár a munka jelenleg a dokumentációk elkészítésénél tart, a cél egyértelmű: a Balaton északi kapujában fekvő vonalat olyan ellenállóvá tenni az időjárás viszontagságaival szemben, hogy a következő száz évben már ne kelljen tartani a mozgó hegyoldal veszélyeitől.