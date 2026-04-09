2026. április 9. csütörtök Erhard
fotó: balatonföldvári önkormányzat Facebook-oldala.
Nyitókép: balatonföldvári önkormányzat Facebook-oldala.

Végre megoldanak egy súlyos problémát a Balatonnál

Infostart

A térség löszös talaja hírhedt a mozgékonyságáról. A nemrég lezárult közbeszerzési folyamat után megkezdődhet a Balaton menti rézsűk stabilizálása és a vízelvezetés végleges rendezése Csajág és Balatonkenese között.

A balatoni vonatok kapcsán a szakemberek számára az Akarattyai-magaspart és a kenesei szakasz évtizedek óta komoly mérnöki kihívást jelent – írja a sonline.hu a Magyar Építők cikke alapján. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás határideje a napokban járt le, így a folyamat a tervezési fázisba lépett. A projekt a 29-es számú, Székesfehérvár–Tapolca vasútvonal egyik legrizikósabb, mintegy hétszáz méteres szakaszát érinti, ahol a természet erői rendszeresen próbára teszik a technológiát.

1914-ben történt itt egy olyan baleset, hogy a hetekig tartó esőzések miatt meglazult a löszfal, és egy hatalmas földcsuszamlás az éppen arra haladó gyorsvonatot mozdonyostól, kocsistól a Balatonba sodorta. A tragédiát csak a mozdonyvezető, Balogh Tibor lélekjelenléte akadályozta meg, aki az utolsó pillanatban észlelte a mozgó hegyoldalt és a dőlő távíróoszlopokat, így az utasok még az omlás előtt le tudtak szállni a szerelvényről.

A Magyar Építők beszámolója szerint a most zajló fejlesztés célja, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

A kiválasztott tervezők feladata a Csajág és Balatonkenese közötti pályarész teljes körű állapotfelmérése és egy modern védelmi rendszer kidolgozása.

A tervezési munka fókuszában elsősorban a vasúti pálya menti, helyenként húsz méter magas, meredek rézsűk stabilizálása áll, ahol a jelenlegi geocellás védelem már nem nyújt elegendő biztonságot.

Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják a meglévő, négy méter magas támfalak állapotát, és szükség esetén intézkednek a sérült kőkosaras védművek, azaz a gabionfalak helyreállításáról is.

A szakemberek szerint a fal legfőbb ellensége a csapadékvíz, ezért a terveknek komplex megoldást kell nyújtaniuk a vizek biztonságos elvezetésére egészen a Balatonig. Ez megakadályozza, hogy a beszivárgó víz alá mossa a vasúti pályát vagy fellazítsa a löszfal szerkezetét.

A mérnökök azt is vizsgálják, hogy szükséges-e a vasúti pálya teljes átépítése, amennyiben a vízelvezetési problémák másként nem orvosolhatók. Bár a munka jelenleg a dokumentációk elkészítésénél tart, a cél egyértelmű: a Balaton északi kapujában fekvő vonalat olyan ellenállóvá tenni az időjárás viszontagságaival szemben, hogy a következő száz évben már ne kelljen tartani a mozgó hegyoldal veszélyeitől.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0

A két keddi idegenbeli győzelem után meglepetésre a Barcelona is két góllal kikapott otthon az Atletico ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok, amiért az ellenfelük, a PSG volt az egyetlen pályaválasztó csapat a BL-negyeddöntők első körében, amely hazai pályán győzni tudott. A Liverpool végig alárendelt szerepet játszott, Szoboszlait és Kerkezt is lecserélték. A visszavágók jövő kedden lesznek.
 

Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Egy napot sem bírt ki az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Ennyit lehet keresni a Sparnál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.

Trump says US forces to stay in place until Iran fully complies with 'real agreement'

The US president warns strikes will be "bigger" if Tehran doesn't comply, as the UN chief says fighting in Lebanon is a "grave risk" to the ceasefire.

