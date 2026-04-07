2026. április 7. kedd Herman
Budapest, 2017. május 17. Gyurkó Henrik Jászai Mari-díjas (1978) színész, bábmûvész, érdemes mûvész a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A mûsorban a Budapest Bábszínház elõadásait, legendás bábtervezõit, a nemzetközi sikereket és a kulisszatitkokat idézték meg. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: Zih Zsolt

Elhunyt a legendás magyar bábművész

Infostart

Húsvétvasárnap elhunyt Fülesmackó magyar hangja, a legendás bábművész, Gyurkó Henrik.

Neve, de még inkább hangja örökre összeforrt a széles közvélemény emlékezetében Füles mackó televízióbeli bábfigurájával. Gyurkó Henrik miskolci születésű bábszínész vasárnap hunyt el, élete kilencvenegyedik évében – írta a miskolci születésű művészről a boon.hu.

Gyurkó Henrik 1960-tól 2020-ig napra pontosan hat évtizeden át (február 1. – február 1.), játszott az Állami Bábszínház kötelékében. Művészetét többek között Jászai Mari és Érdemes művész díjakkal ismerték el, de budapesti díszpolgársággal is.

Gyurkó Henrik adta az annak idején népszerű, de máig ismert lengyel bábfilm, a Fülesmackó főszereplőjét. Ő énekelte a felejthetetlen főcímdalt is.

Gyurkó Henrikről Bóta Gábor színikritikus is megemlékezett Facebook-oldalán. Kiemelte, hogy Gyurkó Henrik maga volt a „vérbő elevenség”, aki Petruskaként bejárta a világot, és Vitéz Lászlóként „akkora életerővel püfölte palacsintasütőjével az ördögöket, hogy úgy tűnt, még a halálon is kifog”.

(Nyitóképünkön: Gyurkó Henrik 2017. május 17-én a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A mûsorban a Budapest Bábszínház elõadásait, legendás bábtervezõit, a nemzetközi sikereket és a kulisszatitkokat idézték meg.)

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok
Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

A budapesti lakosok, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti állandósult konfliktus, hogy az infrastruktúra fejlesztése nem követi kellő ütemben a lakóparképítéseket.

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

