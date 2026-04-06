Orbán Viktor: Szabad itt durvát mondani? – videó

A beszélgetés egyik visszatérő motívuma a válságkezelés volt. Orbán Viktor miniszterelnök saját szerepét is ebben a keretben értelmezte: úgy fogalmazott, „született válságkezelőként” tekint magára, aki a legnehezebb helyzetekben tud igazán teljesíteni.

Szerinte a jelenlegi időszak nem hasonlítható a korábbi, kiszámíthatóbb évekhez: egyszerre több, egymást erősítő krízishelyzet alakult ki, amelyek komoly próbatétel elé állítják Európát – és benne Magyarországot is.

A miniszterelnök élesen bírálta az európai döntéshozatalt az orosz–ukrán háború kapcsán. Álláspontja szerint az uniós stratégia hibás alapfeltevésekre épült, és gazdasági értelemben Európa saját magát hozta nehéz helyzetbe. Úgy látja, a szankciós politika és az energiapolitikai döntések következményei már most is érzékelhetők, és hosszabb távon is komoly hatással lesznek a kontinens versenyképességére.

A kampányról szólva Orbán Viktor arról beszélt: szerinte a „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált.

Úgy véli, a választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű, hogy ez a réteg mennyire mozgósítható az utolsó napokban. A politikai küzdelmet egyfajta ösztönös, tapasztalati alapú műfajként írta le, ahol a számítások helyét egy ponton átveszi az intuíció.

A beszélgetés személyesebb pillanatokat is tartogatott, írja a Mandiner: szóba került a család, a húsvéti hagyományok, valamint az a belső dilemma is, hogy egy politikus mennyire engedhet betekintést a magánéletébe. Orbán Viktor világossá tette, hogy bár nem áll távol tőle a történetmesélés, a politikai szerep súlya miatt nem kívánja felcserélni a fontossági sorrendeket.

Mint olvasható, a Hotel Lentulai legújabb epizódja egyszerre kínál betekintést a miniszterelnök gondolkodásába és ad képet arról a politikai helyzetről, amelyben a 2026-os választás zajlik.