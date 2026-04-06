INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
330.39
bux:
0
2026. április 6. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Mandiner/YouTube

Orbán Viktor: Szabad itt durvát mondani? – videó

Infostart

Húsvétvasárnap különleges adással jelentkezik a Hotel Lentulai: a műsor vendége ezúttal Orbán Viktor volt. A miniszterelnök nemcsak a kampány utolsó napjairól, hanem Európa jövőjéről, a háborús helyzetről és a magyar politika előtt álló kihívásokról is kendőzetlenül beszélt.

A beszélgetés egyik visszatérő motívuma a válságkezelés volt. Orbán Viktor miniszterelnök saját szerepét is ebben a keretben értelmezte: úgy fogalmazott, „született válságkezelőként” tekint magára, aki a legnehezebb helyzetekben tud igazán teljesíteni.

Szerinte a jelenlegi időszak nem hasonlítható a korábbi, kiszámíthatóbb évekhez: egyszerre több, egymást erősítő krízishelyzet alakult ki, amelyek komoly próbatétel elé állítják Európát – és benne Magyarországot is.

A miniszterelnök élesen bírálta az európai döntéshozatalt az orosz–ukrán háború kapcsán. Álláspontja szerint az uniós stratégia hibás alapfeltevésekre épült, és gazdasági értelemben Európa saját magát hozta nehéz helyzetbe. Úgy látja, a szankciós politika és az energiapolitikai döntések következményei már most is érzékelhetők, és hosszabb távon is komoly hatással lesznek a kontinens versenyképességére.

A kampányról szólva Orbán Viktor arról beszélt: szerinte a „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált.

Úgy véli, a választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű, hogy ez a réteg mennyire mozgósítható az utolsó napokban. A politikai küzdelmet egyfajta ösztönös, tapasztalati alapú műfajként írta le, ahol a számítások helyét egy ponton átveszi az intuíció.

A beszélgetés személyesebb pillanatokat is tartogatott, írja a Mandiner: szóba került a család, a húsvéti hagyományok, valamint az a belső dilemma is, hogy egy politikus mennyire engedhet betekintést a magánéletébe. Orbán Viktor világossá tette, hogy bár nem áll távol tőle a történetmesélés, a politikai szerep súlya miatt nem kívánja felcserélni a fontossági sorrendeket.

Mint olvasható, a Hotel Lentulai legújabb epizódja egyszerre kínál betekintést a miniszterelnök gondolkodásába és ad képet arról a politikai helyzetről, amelyben a 2026-os választás zajlik.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Szabad itt durvát mondani? – videó

orbán viktor

kampány

húsvétvasárnap

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél” természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás” húsvétja után a hétfő már „a népé”. 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

Turbóra kapcsolt a forint az esetleges iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat

Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran says intelligence chief killed by US-Israeli strike, as Trump threatens 'hell' if deal not made

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps said Majid Khademi was killed on Monday morning. The US president has set Iran a deadline of Tuesday evening (US eastern time) to make a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
