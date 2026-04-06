Lángba borult egy gazdasági épület, nagyobb baj is lehett volna

A közlemény szerint az Erkel utcai épületben traktorgumikat tárolnak, illetve egy különálló helyiségben nagy mennyiségben van műtrágya, de oda a lángok nem terjedtek át.

Azt írták, a tüzet gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották. Hozzátették, előbb csak az épületen kívülről dolgoztak, majd miután az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították a létesítményt, habsugarakkal oltották az égő traktorgumikat.

A tűzoltók megérkezése előtt a tulajdonos egy-egy oxigén-, illetve acetilénpalackot kivitt a létesítményből – közölték.