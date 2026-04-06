2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Blake Little/Getty Images

Lángba borult egy gazdasági épület, nagyobb baj is lehett volna

Infostart

Tűz ütött ki egy nagyjából százötven négyzetméteres mezőgazdasági épületben a Békés vármegyei Kétegyházán, a tűzoltók megfékezték a tüzet, már az utómunkálatoknál tartanak – közölte a katasztrófavédelem hétfőn este a honlapján.

A közlemény szerint az Erkel utcai épületben traktorgumikat tárolnak, illetve egy különálló helyiségben nagy mennyiségben van műtrágya, de oda a lángok nem terjedtek át.

Azt írták, a tüzet gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották. Hozzátették, előbb csak az épületen kívülről dolgoztak, majd miután az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították a létesítményt, habsugarakkal oltották az égő traktorgumikat.

A tűzoltók megérkezése előtt a tulajdonos egy-egy oxigén-, illetve acetilénpalackot kivitt a létesítményből – közölték.

tűz

katasztrófavédelem

kétegyháza

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

A honvédség hat alakulata őrzi a Török Áramlat hazai szakaszát

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Történelmi pillanat: 56 éves rekord dőlt meg, sosem járt még ember ilyen messze a Földtől

Az Artemis-2 küldetés négyfős legénysége magyar idős szerint hétfő este, a Hold megkerülését célzó küldetéssorán minden korábbinál nagyobb távolásra jutottak el a Földtől. Az Orion űrkapszula első emberes küldetésének keretében hamarosan elrepül majd a Hold túlsó oldala felett, ahová az Egyesült Államokb 2028-ra tervez leszállni majd.

Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút

A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.

Artemis astronauts travel further from Earth than any humans before - watch live

The four astronauts beat a previous record of 248,655 miles set in 1970, as they travel on a looping path around the far side of the Moon.

