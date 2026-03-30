ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

A német rendőrség nevében járt el a zsaroló Borsodban

Infostart / MTI

Zsarolás bűntette és annak kísérlete miatt négy év szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy férfit, aki rendőrnek kiadva magát csalt ki pénzt egy sértettől – közölte a Miskolci Törvényszék.

Közölték, a vádlott 2023 nyarán, azt színlelve, hogy a német rendőrség nevében jár el, egy telefonos applikáción keresztül üzenetet küldött a korábban Németországban dolgozó sértettnek azzal, hogy tudomásuk szerint külföldi tartózkodása alatt felnőtt tartalmakat töltött le a telefonjára.

Jelezte, ezzel bűncselekményt követett el, és megfenyegette, ha egy napon belül nem utal át 2500 eurót, akkor az ügyet átadja a magyar hatóságnak.

Később a vádlott ismeretlen társa helyi rendőrnek kiadva magát felhívta telefonon a sértettet, aki ezután 194 ezer forintot átutalt a vádlott bankszámlájára.

Két hónnappal később a terhelt hasonló módszerrel zsarolta meg az ügy másik sértettjét is. Magát a magyar rendőrség tagjának kiadva azt állította, hogy a sértett előző nap intim fotót küldött magáról egy kiskorú lánynak, ami bűncselekmény, de ha a 2000 eurós büntetést záros határidőn belül megfizeti, akkor „ejtik az ügyet”.

A sértett elment ugyan a bankfiókba, de ott meggondolta magát, és feljelentést tett a rendőrségen.

A bíróság a vádlottat hivatalos minőség színlelésével társtettesként elkövetett zsarolás bűntette és zsarolás bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésként négy év szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a korábban vele szemben külföldön kiszabott szabadságvesztés végrehajtását és 194 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt.

Az ítélet nem jogerős.

Kezdőlap    Belföld    A német rendőrség nevében járt el a zsaroló Borsodban

miskolci törvényszék

szabadságvesztés

zsarolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?

Rákosrendező egyszerre lehetne zöld és igazságos is: mit tervez Budapest?
Rákosrendező lehet Budapest jövőjének a mintapéldája, de ez attól is függ, mennyire sikerül összehangolni a zöld és szociális célokat – mondta Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban. Hozzátette: a területre tervezett Parkváros egyszerre zöld és befogadó fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha több erős önkormányzati eszköz áll rendelkezésre.
Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tizenhét milliárdos beruházást hajt végre egy chipsgyártó vállalat Magyarországon

Tizenhét milliárdos beruházást hajt végre egy chipsgyártó vállalat Magyarországon

A belga SUGO FOOD Kft. körülbelül 17,5 milliárd forint értékű bajai beruházásával tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amelynek teljesítménye már így is sorozatosan rekordokat dönt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint hétfőn a városban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért

Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért

Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a boltlánc.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 17:08
Meghalt a vonaton egy férfi Hajdúszoboszlónál
2026. március 30. 16:08
Húsvéti razzia: már több tonna terméket ki kellett vonni a forgalomból
×
×