Banális ok miatt terelték ki az Intersparból az embereket

Az incidesnek nem volt komoly előzménye, egy mikrohullámú sütőben felejtett étel okozta a riadalmat - írja a teol.hu.

Köves Péter, a Tolna vármegyei Katasztrófavédelmi Igazatóság szóvivője elmondta, egy füstérzékelő jelzését követően a bevásárlóközpont dolgozói a protokollnak megfelelően eljárva, szólították fel távozásra a vásárlókat.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozni.

A riadalmat egy a mikrohullámú sütőben felejtett étel okozta, amelyik füstülni kezdet,t és beindította az érzékelő berendezést. A fotókat egy olvasónktól kaptuk a helyszínről, melyet ezúton is köszönünk.