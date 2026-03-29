A virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét

A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat.

Ez a vasárnap az „Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. A Katolikus Egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be.

„Ezáltal hozza el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja".