A virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét

Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepli a kereszténység – emlékeztetett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK).
A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat.
Ez a vasárnap az „Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. A Katolikus Egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be.
„Ezáltal hozza el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja".
Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
Jelentős úthálózat-fejlesztések előtt áll Magyarország, azonban, ha ezek nem kellő körültekintéssel valósulnak meg, néhány éven belül toldozgatásra fognak szorulni, és még csak nem is az aszfalt szintjén. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése ma már nem pusztán mérnöki vagy beruházási kérdés: szektorokon átívelő gondolkodást, közös víziót, valamint az energiarendszerrel való szoros integrációt igényel. Ha az e-mobilitás villamos hálózati feltételei nem jelennek meg már a tervezési fázisban, akkor egy évtizeden belül komoly nehézségekbe ütközhetünk. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, most kell kialakítani a rugalmas és jövőálló villamos hálózat alapjait.