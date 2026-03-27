Súlyos baleset a dunakeszi Auchannál, fejrállhat a városba történő közlekedés

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik kocsi az árokba borult. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak - ez azt jelenti a szóhasználatban, hogy mentők is érkezhettek, azaz személyi sérülés történhetett.

A helyszín közlekedési szempontból kritikus. Az M0-ásról itt szoktak lehajtani a járművek a város irányába. Reggelente például komoly dugok szoktak itt kialakulni.

Dunakesziről felhajtani az M0-ásra két helyen lehet, ez az egyik, gyakrabban használt útvonal, de ezen az úton keresztól lehet elérni Káposztásmegyer, az Budapest északi részét.