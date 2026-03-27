Egyszerűbb lesz a gyógyszerhez jutás, igaz, még nem most – biztosan jó így?

A módosítás talán legtöbbeket érintő eleme, hogy ha a beteg már korábban is kapta az adott gyógyszert orvosától, és az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő adagot írtak fel számára, valamint nincs érvényes orvosi receptje ugyanarra a készítményre, akkor a gyógyszerészek és a speciálisan képzett ápolók is jogosultak lesznek támogatott gyógyszert e-receptre felírni. Az így kapott elektronikus recepten ugyanakkor legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer szerepelhet.

Kábítószernek vagy pszichotróp szernek minősülő gyógyszerek nem írhatók így fel.

Továbbá az így felírt készítményt a gyógyszerész csak személyesen vagy törvényes képviselője útján megjelenő betegnek adhatja ki.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke korábban az InfoRádióban nyomatékosította, ez a kompetencia nem minden gyógyszerre vonatkozik.

„Csak azokra a gyógyszerekre és azoknak a gyógyszereknek is csak egy részére, amelyeket a háziorvosok írhatnak.

Tehát nem új terápiáról, nem másik gyógyszerről van szó, hanem az orvos által elkezdett kezelés folytatásáról annak érdekében, hogy a beteg a hétvégén se maradjon a gyógyszere nélkül.”

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy-szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára szerint a gyógyszerészek és az egyetemi végzettségű ápolók nagyon ritkán, de egy-egy alkalommal élhetnek ezzel a lehetőséggel.

„Megnézi a gyógyszerész, hogy az elmúlt fél évben már legalább négy havi mennyiséget kiváltott-e a beteg az adott készítményből. Ha, igen, akkor ebből azt feltételezheti, hogy a páciens rendszeresen szedi ezt a gyógyszert, és már kialakultak vele a tapasztalatok. Ez esetben

egy alkalommal a gyógyszerész is

felírhatja. Erről háziorvos is értesítést fog kapni, így láthatja, hogy a gyógyszerész felírta ezt az adott készítményt.”

A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter szerint ugyanakkor

az orvos kihagyása egy recept felírásából veszélyes lehet.

„ A gyógyszerrendelés – még akkor is, ha csak arról van szó, hogy egy már korábban beállított terápiát meghosszabbítunk –, mindig egy orvosi döntésből indul. Az orvos felelőssége, hogy értékelje a beteg állapotát, elemezze a kockázatokat, mellékhatásokra gondoljon, megnézze: szükség van-e például az adott gyógyszerhez labor vagy EKG-ellenőrzésre. Ezért

vannak olyan gyógyszerek, amiket alapvetően tilos lenne ebbe a körbe kiterjeszteni.”

A gyógyszerész által elektronikus receptre felírt gyógyszert azonnal ki kell adni, míg a diplomás ápoló által felírt e-recept csak a felírástól számított 5 napon belül váltható ki. A rendelet a kihirdetés után 180 nappal szeptember 21-én lép életbe.