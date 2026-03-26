Csalódás: egy számon múlt, 220 millió helyett csak 477 ezer forintot nyertek

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 17 (tizenhét)
- 28 (huszonnyolc)
- 30 (harminc)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 16 darab, nyereményük egyenként 477 685 forint;
- 4 találatos szelvény 1029 darab, nyereményük egyenként 7430 forint;
- 3 találatos szelvény 16 261 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
A következő húzáson 315 millió forint lesz a főnyeremény.