2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után az MNB Teátrumában 2026. március 24-én.MTI/Kocsis Zoltán
Varga Mihály: a jegybank huszonhárom műtárgyat helyezett letétbe Karcagon

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs képzőművészeti gyűjteményéből 23 műtárgyat helyezett letétbe a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban – közölte a jegybank elnöke Karcagon.

Varga Mihály kiemelte: a műalkotások helye nem raktárakban vagy zárt irodaépületek közlekedőtereiben van, hanem a maguk természetes közegében, azaz a múzeumok kiállítótereiben.

Azzal, hogy a jegybank képzőművészeti gyűjteményét múzeumoknál helyezi letétbe, minden érintett nyer: a múzeum, a közönség és az alkotó művészek is – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

az alkotások a jövőben egy fővárosi és huszonkilenc vidéki múzeumban lesznek megtekinthetők.

A jegybank elnöke elmondta: egy szakmai zsűri döntötte el a Szépművészeti Múzeum vezetésével, az érintett múzeumok igazgatóit is bevonva, hogy hol mennyi fogadó közönség van, hol mennyi tárolási kapacitás van, hova is lehet ezeket a képeket kiállítani.

Szólt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank 1924-es létrehozása óta folyamatosan törekszik arra, hogy a fontos közügyek támogatója legyen. Jegybankelnökként azt vallja, hogy nekik a fő feladatukkal kell foglalkozni – például a stabilitás vagy az infláció leszorítása –, ami persze nem zárja ki ilyen típusú gyűjtemények létrehozását.

F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője üdvözölte, hogy az alkotások kikerültek a zárt terekből. A múzeumokban a látogatók, a fiatalok közelről láthatják a műalkotásokat, amelyek inspirálhatják őket. Amikor a képeket nézik, legyenek büszkék a magyarságukra – hangoztatta.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy a festmények nem csupán tárgyak, hanem „korok lenyomatai”. Mint mondta:

a Györffy István Nagykun Múzeum mindig is fontos szellemi központja volt a Nagykunságnak.

Nagy Molnár Miklós, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója emlékeztetett arra, hogy idén százhúsz éves a múzeum. A Magyar Nemzeti Banknak köszönetet mondva kitért arra, hogy fiatal, európai hírű alkotók munkái, olajfestményei érkeztek Karcagra. A képek között vannak elgondolkodtató, „félavantgárd jellegűek” is – árulta el.

A jegybank korábban már Budapesten, Debrecenben és Székesfehérváron is adott át műalkotásokat 1422 darabos gyűjteményéből.

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Havazásra figyelmeztet a katasztrófavédelem, 10-15 centi is eshet holnap

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható - tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.

Megszólalt a BlackRock vezére: rengeteg ember munkáját veheti el az AI, túl sok fiatalt toltak be az egyetemekre

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of reparations.

2026. március 25. 17:11
Havazást ígérnek, nem vicc!
2026. március 25. 17:02
Kétpárti parlamentre van esély a Medián szerint
