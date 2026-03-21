2026. március 21. szombat Benedek
traktor
Nyitókép: Pixabay

Testével akarta megállítani az elszabadult traktort, a faluban nem értik a tragédiát

Meg nem erősített rögzítés és a járó motor okozhatta a csütörtöki halálos mezőgazdasági balesetet a Tolna vármegyei Mőcsény külterületén. A rendőrségi vizsgálat elsődleges adatai szerint egy 56 éves grábóci férfi saját traktora alá szorult, miután megpróbálta megállítani az elszabadult járművet.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szerencsétlenséget mulasztások sorozata idézte elő - írja a teol.hu.

Az áldozat a szőlőültetvények közelében állt meg gépjárművével, azonban a motort nem állította le, és a rögzítőféket sem használta. Miután a férfi kiszállt, hogy kinyisson egy kaput, a felügyelet nélkül hagyott traktor hátrafelé gurulni kezdett. A jármű több tárgynak ütközve bebicskázott, majd a bal oldalára dőlt. A hatóságok feltételezése szerint a sofőr megpróbálta megfékezni a mozgásban lévő vontatót, ekkor szenvedett végzetes sérüléseket.

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: az oldalára borult mezőgazdasági gép alól feszítővágó és emelőpárna segítségével emelték ki az áldozatot. Bár az egységek azonnal átadták a férfit a mentőszolgálat munkatársainak, az életét már nem tudták megmenteni.

A helybéliek értetlenül állnak az eset előtt, mivel az elhunytat tapasztalt, rutinos gépkezelőként ismerték, aki hosszú évek óta balesetmentesen dolgozott a környéken.

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

