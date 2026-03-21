Testével akarta megállítani az elszabadult traktort, a faluban nem értik a tragédiát

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a szerencsétlenséget mulasztások sorozata idézte elő - írja a teol.hu.

Az áldozat a szőlőültetvények közelében állt meg gépjárművével, azonban a motort nem állította le, és a rögzítőféket sem használta. Miután a férfi kiszállt, hogy kinyisson egy kaput, a felügyelet nélkül hagyott traktor hátrafelé gurulni kezdett. A jármű több tárgynak ütközve bebicskázott, majd a bal oldalára dőlt. A hatóságok feltételezése szerint a sofőr megpróbálta megfékezni a mozgásban lévő vontatót, ekkor szenvedett végzetes sérüléseket.

Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: az oldalára borult mezőgazdasági gép alól feszítővágó és emelőpárna segítségével emelték ki az áldozatot. Bár az egységek azonnal átadták a férfit a mentőszolgálat munkatársainak, az életét már nem tudták megmenteni.

A helybéliek értetlenül állnak az eset előtt, mivel az elhunytat tapasztalt, rutinos gépkezelőként ismerték, aki hosszú évek óta balesetmentesen dolgozott a környéken.