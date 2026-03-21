Borult a csónak a Dunán, a víz alól húztak ki egy embert, sokáig küzdöttek az életéért

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halőri szolgálata péntek este kapott riasztást a folyó közepén sodródó, felborult járműhöz. A halőrök megkezdték a fejen álló csónak mentését, amelyet végül egy nagy teljesítményű őrhajó segítségével vontattak partközelbe. A műszaki mentésben a dömsödi polgárőrök is közreműködtek, akik egy quaddal húzták a stég mellé a vízi járművet, majd átadták azt a rendőrségnek helyszínelésre - írja a baon.hu.

A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint a csónakban ketten tartózkodtak. A baleset során az egyik utas elmerült, őt társa mentette ki a vízből. A parton tartózkodó helybéliek azonnal megkezdték az újraélesztést, amely a mentők megérkezéséig tartott és sikeresnek bizonyult.

A helyszínre érkező mentőegységek átvették a sérült ellátását, miközben a másik utas is rosszul lett. A mentőszolgálat munkatársai végül egy személyt súlyos, társát pedig könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

A hatóságok kiemelték a halőrök, a polgárőrök és a civilek gyors reagálásának jelentőségét a tragédia elkerülésében.