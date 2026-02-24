A Rosszijszkaja Gazeta idézte az FSZB és az orosz belügyminisztérium azon adatait, amelyek szerint 2022 óta a Telegram felhasználásával elkövetett bűncselekmények száma meghaladta a 153 ezret, ebből 33 ezer diverziós-terrorista vagy szélsőséges bűncselekmény volt, köztük robbantások, katonai toborzóirodák felgyújtása és gyilkosságok megszervezése. Egyebek között ennek az üzenetküldő szolgáltatásnak a segítségével koordinálták a 2024 márciusában a krasznogorszki Crocus City Hallban elkövetett terrortámadást, Darja Dugina és Vladlen Tatarszkij publicista, valamint kilenc magas rangú orosz katonatiszt meggyilkolását.

A lap összesítése szerint az FSZB-nek 475 terrortámadást és legkevesebb 61 iskolai tömeggyilkosságot sikerült megakadályoznia. Ezeket a bűncselekményeket is a Telegram segítségével készítették elő.

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) február közepén elkezdte lassítani a Telegram működését. A hatóság nem erősítette meg és nem cáfolta azokat a híreket, miszerint április 1-jétől teljesen blokkolják az appot.

A Telegram a RIA Novosztyi hírügynökség szerint február 15. és 17. között csaknem 600 ezer csatornát és csoportot blokkolt, ami a legtöbb havi mennyiség volt. Ezenkívül az Roszkomnadzor adatai értelmében hetente akár száz "doxxing" (privát adatokat rossz szándékkal nyilvánosságra hozó) szolgáltatást is töröl kérésre, és 2022-től ezek száma összesen 8358 volt. Ugyanakkor a helyzet alapvetően nem változik, mert mindig újabb és források jelennek meg. Az orosz hatóság felszólította a platform vezetését, hogy szüntesse meg az ilyen chatbotok működését, tiltsa meg keresést rajtuk keresztül, valamint gondoskodjon arról, hogy ne lehessen hozzáférni a lopott személyes adatokhoz.

Rossz szándékú személyek ezeket az adatokat csalás, zsarolás és szabotázs céljára használják fel. Emiatt a Telegramot többször is felszólították, hogy növelje a felhasználók biztonságát, ám az összes ilyen felhívást figyelmen kívül hagyta. A Telegram a RIA Novosztyi szerint az orosz rendvédelmi szerveknek nemcsak a csalásokról, hanem a terrortámadások tervezéséről és elkövetéséről szóló információkat sem hajlandó átadni, ugyanakkor a külföldi titkosszolgálatoknak igen.

Az FSZB közönségkapcsolati központja szombaton azt közölte, hogy az ukrán titkosszolgálatok és a hadsereg a rövid időn belül adatokat kaphatnak a Telegramtól, amelyeket katonai célokra használhatják fel, ezért az applikáció használata az elmúlt három hónap során többször is életveszélyes volt az orosz katonák számára a "különleges hadművelet" övezetében.

"Természetesen ismerjük ezeket a publikációkat. Ezek az FSZB anyagai alapján készültek, amely végzi a feladatát. Számos jogsértést rögzítenek, és a Telegram adminisztrációjának nem együttműködő szándékát. Számos olyan tartalmat rögzítettünk, amely potenciálisan veszélyt jelenthet országunkra. Ennek alapján az illetékes hatóságaink megteszik azokat az intézkedéseket, amelyeket célszerűnek tartanak" - kommentálta az eljárást Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.