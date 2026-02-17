Hasít a kutyapárt humorhadjárata: elismerik, hogy nem lesz kétharmaduk

Kutyapártos a megszólítás: „Kedves Szavazni Kívánó Emberek, Facebookozók, Passzivisták, Jelöltek, Helyi Szervezők, Képviselők a határon innen és túl és a határon, és mindenki, aki szereti!”
A pártigazgató ezzel kezdi hírlevelét: „az elmúlt hetekben megmentettük a Kutyapártot attól, hogy megrészegüljön a hatalomtól. Elértük ugyanis, hogy biztos ne legyen kétharmadunk a választásokon. Így már végre nem kell néppártnak lennünk, szóval beszélhetünk róla őszintén, miért az MKKP az egyetlen értelmes választás.”
Mint írja: tudom, hogy ez ellentmond a politikai racionalitásnak, mégis azt kérem, ha nem tudunk mosolyogva és kedvesen válaszolni a minket ért kritikákra, támadásokra, akkor engedjétek el! Én ezt fogom tenni.
Amit a választási matekozásból ki lehetett hozni, azt kihoztuk.
A Kutyapárt egy rendszerhiba. A rendszer mindig másokat hibáztat, mi meg csinálunk valamit. Térjünk vissza ehhez, mert nem éri meg minden hülyeségre reagálni – fogalmaz Nagy Dávid.
Pártja erősségeit is felsorolja a pártigazgató:
- a humor
- a szociális érzékenység
- az átláthatóság
- a fenntarthatóság
- vagy az elitellenesség.
„Ja, és a kövi időszak még nehezebb lesz: úgy leszünk összefideszezve, ahogy a Tiszát próbálják összebrüsszelezni” – írja.
Pártjának ezt üzeni: itt az ideje összekapni magunkat, legfőképpen fejben.
Regula is van a kutyapártnál, így szól: a szabály a kommunikációban legyen ugyanaz, mint az utcai akcióknál: legyen vicces, szép vagy hasznos! Háromból egynek nem nehéz megfelelni.
Hosszú és sok-sok belső egyeztetéssel – idegen szóval élve demokratikus – munkafolyamat végén végre összeírtuk, hogy hogyan lenne tényleg minden jobb Magyarországon.
Mert helyi ügyekben már jók vagyunk és az ország is egy hely.
A progi nem ígér sokat, amit leírtunk, azt viszont hosszú évek munkájával tudjuk igazolni, hogy tényleg komolyan gondoljuk és nem csak mondjuk, csináljuk is.
Szóval ha már 10+ éve mondunk le pénzről és hatalomról, meg olyan politikai eszközökről, mint a gyűlöletkeltés, a grafikonok alapján politizálás meg az ígérgetés, és működünk másként, mint egy hagyományos politikai közösség, akkor ez a következő 10+ évben se legyen másképp.