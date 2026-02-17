ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója beszédet mond a Legyen mindenki egyforma! mottóval megtartott Szürke Békemenet demonstráción a Hõsök terén 2025. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hasít a kutyapárt humorhadjárata: elismerik, hogy nem lesz kétharmaduk

Infostart

„Az elmúlt hetekben megmentettük a Kutyapártot attól, hogy megrészegüljön a hatalomtól. Elértük ugyanis, hogy biztos ne legyen kétharmadunk a választásokon. Így már végre nem kell néppártnak lennünk, szóval beszélhetünk róla őszintén, miért az MKKP az egyetlen értelmes választás” – ezzel nyitja Nagy Dávid az MKKP pártigazgatója, listavezetője legújabb bejegyzését.

Kutyapártos a megszólítás: „Kedves Szavazni Kívánó Emberek, Facebookozók, Passzivisták, Jelöltek, Helyi Szervezők, Képviselők a határon innen és túl és a határon, és mindenki, aki szereti!”

A pártigazgató ezzel kezdi hírlevelét: „az elmúlt hetekben megmentettük a Kutyapártot attól, hogy megrészegüljön a hatalomtól. Elértük ugyanis, hogy biztos ne legyen kétharmadunk a választásokon. Így már végre nem kell néppártnak lennünk, szóval beszélhetünk róla őszintén, miért az MKKP az egyetlen értelmes választás.”

Mint írja: tudom, hogy ez ellentmond a politikai racionalitásnak, mégis azt kérem, ha nem tudunk mosolyogva és kedvesen válaszolni a minket ért kritikákra, támadásokra, akkor engedjétek el! Én ezt fogom tenni.

Amit a választási matekozásból ki lehetett hozni, azt kihoztuk.

A Kutyapárt egy rendszerhiba. A rendszer mindig másokat hibáztat, mi meg csinálunk valamit. Térjünk vissza ehhez, mert nem éri meg minden hülyeségre reagálni – fogalmaz Nagy Dávid.

Pártja erősségeit is felsorolja a pártigazgató:

- a humor

- a szociális érzékenység

- az átláthatóság

- a fenntarthatóság

- vagy az elitellenesség.

„Ja, és a kövi időszak még nehezebb lesz: úgy leszünk összefideszezve, ahogy a Tiszát próbálják összebrüsszelezni” – írja.

Pártjának ezt üzeni: itt az ideje összekapni magunkat, legfőképpen fejben.

Regula is van a kutyapártnál, így szól: a szabály a kommunikációban legyen ugyanaz, mint az utcai akcióknál: legyen vicces, szép vagy hasznos! Háromból egynek nem nehéz megfelelni.

Hosszú és sok-sok belső egyeztetéssel – idegen szóval élve demokratikus – munkafolyamat végén végre összeírtuk, hogy hogyan lenne tényleg minden jobb Magyarországon.

Mert helyi ügyekben már jók vagyunk és az ország is egy hely.

A progi nem ígér sokat, amit leírtunk, azt viszont hosszú évek munkájával tudjuk igazolni, hogy tényleg komolyan gondoljuk és nem csak mondjuk, csináljuk is.

Szóval ha már 10+ éve mondunk le pénzről és hatalomról, meg olyan politikai eszközökről, mint a gyűlöletkeltés, a grafikonok alapján politizálás meg az ígérgetés, és működünk másként, mint egy hagyományos politikai közösség, akkor ez a következő 10+ évben se legyen másképp.

