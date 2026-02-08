ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Fotó: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet
Nyitókép: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Mínusz 32,8 fokot mértek Magyarországon

Infostart

Rekordközeli hideggel és rendkívül zord körülményekkel telt 2026 januárja Magyarországon, különösen a Bükk-fennsík térségében. A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének mérései szerint a Mohos-töbör mikroklímarendszerében mínusz 32,8 Celsius-fokot regisztráltak, amely a mérőállomás 2022-es telepítése óta a legalacsonyabb mért érték.

A szakemberek szerint a tartósan havas táj és a szélcsendes, derült éjszakák ideális feltételeket teremtettek az extrém lehűléshez, úgynevezett hideglégtavak kialakulásához. Az országos átlaghoz képest Északkelet-Magyarországon az enyhülések csak gyengén jelentkeztek, így a Bükk térségében a havi középhőmérséklet az átlag alatt, mínusz 6,6 Celsius-fokon alakult - írja a heol.hu.

A januári fagy intenzitását jól szemlélteti, hogy

a hónap mind a 31 napján fagyott a térségben.

A hőmérsékleti adatok rendkívüli szélsőségeket mutattak. A hőmérséklet 11 napon süllyedt mínusz 20 Celsius-fok alá, és 4 alkalommal a mínusz 25 fokot is átlépte a lehűlés.

A hónap legmelegebb pillanatában mért 4,5 fok és a rekordközeli minimum között 37,3 Celsius-fokos abszolút hőingást tapasztaltak.

A Bükk-fennsíkot az egész hónap folyamán folyamatos, helyenként a 35 centimétert is elérő hótakaró borította. Bár a levegőben extrém hideg uralkodott, a vastag hóréteg hőszigetelő hatásának köszönhetően a talajhőmérséklet minimuma „csupán” mínusz 11,8 Celsius-fokig süllyedt. A kutatók hangsúlyozták, hogy a Mohos-töbörben mért mínusz 32,8 fokos érték nem hivatalos országos rekordnak tekinthető a 2026-os évre nézve.

