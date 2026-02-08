ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Rinyu Ferenc, egy közösség búcsúzik tőle

Infostart

Gyászba borult Tatabánya közössége, miután életének 95. évében elhunyt Rinyu Ferenc, akit a helyiek és bajtársai csak Feri bácsiként ismertek és tiszteltek.

Halálhírét a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tette közzé közösségi oldalán, fájdalommal búcsúzva az egyesület megbecsült tagjától.

Az önkéntes mentőszervezet bejegyzése alatt emberek tucatjai fejezték ki részvétüket a családnak és a közösségnek.

A hozzászólók közül többen egykori kollégaként emlékeztek vissza az elhunytra, hangsúlyozva szakmai múltját és emberi tartását. „Őszinte részvétem! Jó kolléga voltál. Utolsó jó szerencsét!” – olvasható az egyik búcsúzó üzenetben, amely a bányászhagyományokra utalva köszönt el a tatabányai közösség meghatározó alakjától. Más is hasonlóan köszönt el tőle: Őszinte részvétem a családnak. Nyugodj békébe bányásztársam. Jó szerencsét!

A Tatabányai 4x4 Egyesület, amely az eltűnt személyek keresésétől kezdve a műszaki mentésen át az önkéntes tűzoltásig számos területen segíti a várost, saját halottjaként tekint a közkedvelt Feri bácsira.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Rinyu Ferenc, egy közösség búcsúzik tőle

gyász

tatabánya

rinyu ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs

Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs
Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében önkormányzati képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-én lemondott. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhatnak. A voksolás tétje messze túlmutat a bánlaki városrész határain: az eredmény döntheti el, hogy feloldódik-e a városvezetést hónapok óta megbénító politikai patthelyzet, vagy marad a határozatképtelenség és a bizonytalanság.
Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Németországban nemrég új kiállítás nyílt, amely bemutatja, hogy a kulcspillanatokban milyen alternatív lehetőségek voltak egy-egy fontos, az ország jövőjét döntően befolyásoló döntésnél. Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar történelemből nagyon nehéz kiemelni ilyen időpontokat, mert nem igazán van társadalmi konszenzus arról, kinek mi fáj, ugyanis szerinte a megosztottság a történelemszemléletünkben is jelen van.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Az uniós energiapolitika terén 2025-ben az egyik fontos fejlemény az Európai Bizottság Megfizethető Energia Cselekvési Tervének a megjelenése volt, amely útmutatást kívánt adni az energiaárak csökkentésére, „megkönnyebbülést hozva az iparnak és a fogyasztóknak.” A javasolt intézkedések azonban várhatóan az energiafogyasztás növekedéséhez vezetnek majd, óriási közpénzáldozattal járnak, jelentős környezeti károkat okoznak, és hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódásához. A megoldás az energiaadók emelése, a bevételekből pedig a lakosság kompenzációjaés az energiahatékonyság támogatása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rangadók napja: Liverpool-City, PSG-Marseille és olasz klasszikus is vár ránk

Rangadók napja: Liverpool-City, PSG-Marseille és olasz klasszikus is vár ránk

A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japanese people brave snow to vote in snap election

Japanese people brave snow to vote in snap election

A coalition led by Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to polls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 06:45
Mínusz 32,8 fokot mértek Magyarországon
2026. február 8. 06:11
Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs
×
×
×
×