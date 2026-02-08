Elhunyt Rinyu Ferenc, egy közösség búcsúzik tőle

Halálhírét a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tette közzé közösségi oldalán, fájdalommal búcsúzva az egyesület megbecsült tagjától.

Az önkéntes mentőszervezet bejegyzése alatt emberek tucatjai fejezték ki részvétüket a családnak és a közösségnek.

A hozzászólók közül többen egykori kollégaként emlékeztek vissza az elhunytra, hangsúlyozva szakmai múltját és emberi tartását. „Őszinte részvétem! Jó kolléga voltál. Utolsó jó szerencsét!” – olvasható az egyik búcsúzó üzenetben, amely a bányászhagyományokra utalva köszönt el a tatabányai közösség meghatározó alakjától. Más is hasonlóan köszönt el tőle: Őszinte részvétem a családnak. Nyugodj békébe bányásztársam. Jó szerencsét!

A Tatabányai 4x4 Egyesület, amely az eltűnt személyek keresésétől kezdve a műszaki mentésen át az önkéntes tűzoltásig számos területen segíti a várost, saját halottjaként tekint a közkedvelt Feri bácsira.