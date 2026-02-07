Szanyi Tibor visszatérne a nagypolitika színpadára – „Egy képzavarral élve keresztet vethetünk az MSZP indulására”

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom a tavaly nyári kongresszusán úgy döntött, hogy nem indul pártként a 2026-os tavaszi parlamenti választásokon, nem kíván országos listát állítani – közölte az InfoRádióban Szanyi Tibor.

„Ez nemcsak formai döntés volt, komoly anyagi okai is voltak. Egy listaállítás több százmillió forintos projekt, ezt a mi pártunk képtelen vállalni ebben a mai agyonmediatizált és agyonpénzelt politikai világban. Pártként nem indulunk, viszont azt mondtuk, hogy ha van valamely párttagnak ambíciója indulni, azt mi maximálisan fogjuk támogatni, így nyitva hagytuk az egyéni indulás kapuját. Társaimmal is beszélgetve bennem az a döntés érlelődött meg, hogy márpedig legalább egy szimbolikus erővel mutatni kell a karizmatikus baloldal jelenlétét Magyarországon” – részletezte az MSZP korábbi élvonalbeli politikusa.

A kampányon kívül szerinte nehéz médiafigyelmet kivívni, ezért gondolta azt, hogy azon a helyen, ahol egyébként 2022-ben már egyszer jelölt volt, Budapest XVI. kerületében, most még egyszer megméreti magát.

„Ha az olimpiákhoz hasonlítom, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Nyilván fontos az, hogy minél több szavazatot szerezzünk, de semmiféle olyan ambíciónk nincs, hogy nyerjük meg a körzetet. Ez abszolút reprezentatív jelenlét, igyekszünk tisztességgel végigcsinálni a kampányt” – tette hozzá.

Szanyi Tibor szerint nagyon eltorzult a baloldal szó köznapi értelmezése, ugyanis „a kormányerők előszeretettel neveznek baloldalnak mindenkit, akik tőlük eltérő politikát folytat”, és nem is csak a balra, hanem a jobbra állókat is így nevezik. „A Fidesznek minden más politikai mozgalom és párt baloldalnak tekinthető, ez azért össze tudja zavarni az emberek gondolkodását.” Innen indulva jellemezte a DK-t is, valódi liberális pártnak nevezve azt. Szerinte az ISZOMM attól karizmatikusan baloldali, hogy kapitalizmuskritikus, távlatilag is közösségi társadalomban gondolkodik.

Az MSZP-ről, egykori pártjáról is elmondta a véleményét; ismert, az MSZP a gyakorlatban még mindig lebegteti, hogy elindul-e a tavaszi választásokon: nem kis baloldali pártokban gondolkodna, hanem egy, a valódi baloldali szervezeteket összefogó összefogásban, ami eltér a 2022-estől, amelyben nem csupán baloldaliak voltak, egy ilyenben lett volna kiemelt helye az MSZP-nek, ha még tényleg baloldali lenne, vagy gondolkodna az induláson.

„Ha valaki 20-án akarja eldönteni, hogy 21-én elkezdi-e az aláírásgyűjtést, az nagyjából úgy néz ki, mintha eleve lemondott volna erről” – vélekedett. Nagyon meglepné, ha az MSZP mégiscsak belefogna a választási indulásba, „egy képzavarral élve keresztet vethetünk az MSZP indulására” – fogalmazott.

Azt is kommentálta, hogy esetleg a kormánypártoknak kedvezhet, hogy elindul.

„Akiket én meg tudok és meg kívánok szólítani, valóban a markáns, baloldali nézeteket valló emberek. Ezek a választópolgárok, ha szétesik a világ, akkor sem hajlandók nem baloldali pártra szavazni. Ha már egyáltalán elmennének szavazni baloldali ajánlat nélkül, előbb adják a Fideszre a szavazatukat, mint bárki másra” – mondta. A Fidesznek „a baloldali demagógiája” szerinte elég jól működik, itt a rezsivédelemre, a munkáshitelre célzott többek között.

Az ő választási jelenléte szerinte bővíteni fogja a szavazótábort, de semmiféleképpen nem fogja erősíteni sem a Fidesz, sem a Tisza, sem bármilyen másik ellenzéki párt törekvéseit, ilyen értelemben leginkább a Kutyapártéhoz hasonlít az ő indulása, támogatóik nem szavaznak át másra.