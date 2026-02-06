ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megsérült egy öntöttvas vezeték, vízhiány és sávlezárás van Óbudán

Infostart

A sérült vezetékhez csatlakozó, 150 mm átmérőjű csövet is ki kellett zárniuk a hálózatból a szakembereknek.

Megsérült egy 500 mm átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas vezeték a III. kerületi Bécsi út–Fehéregyházi út találkozásánál. A sérülés javításhoz a Vörösvári út felől kifelé menő két belső sávot le kellett zárni a munkálatok idejére – közölte Facebook-oldalán a Fővárosi Vízművek.

Mint írják, a szakembereknek a sérült vezetékhez csatlakozó 150 mm átmérőjű csövet is ki kellett zárniuk a hálózatból, ami

vízhiányt okoz a hiba kiterjedt körzetében.

A Fővárosi Vízművek jelezte: folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, előreláthatólag pénteken délelőtt, 10 óra körül állhat helyre a szolgáltatás, de az időpont csak tájékoztató jellegű.

Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba: soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt

Irdatlan mértékű uniós hitel felvételére készül a magyar kormány: mikorra fogjuk ezt visszafizetni?

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

