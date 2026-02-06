Megsérült egy öntöttvas vezeték, vízhiány és sávlezárás van Óbudán

Megsérült egy 500 mm átmérőjű gömbgrafitos öntöttvas vezeték a III. kerületi Bécsi út–Fehéregyházi út találkozásánál. A sérülés javításhoz a Vörösvári út felől kifelé menő két belső sávot le kellett zárni a munkálatok idejére – közölte Facebook-oldalán a Fővárosi Vízművek.

Mint írják, a szakembereknek a sérült vezetékhez csatlakozó 150 mm átmérőjű csövet is ki kellett zárniuk a hálózatból, ami

vízhiányt okoz a hiba kiterjedt körzetében.

A Fővárosi Vízművek jelezte: folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, előreláthatólag pénteken délelőtt, 10 óra körül állhat helyre a szolgáltatás, de az időpont csak tájékoztató jellegű.