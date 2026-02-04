ARÉNA - PODCASTOK
budapest havazás 2024 november, Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.
Nyitókép: Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

Besokallt egy budapesti kerület, vesznek egy hókotrót

Infostart

Megelégelte a helyzetet Budapest II. kerületének vezetése: saját hókotrót vásárolnak, hogy többé ne legyenek kiszolgáltatva, ha leesik a hó.

Budapest II. kerülete saját hókotrót szerez be a téli időszakra − jelentette be Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán. A döntés hátterében az elmúlt hetek havas tapasztalatai állnak, amelyek kiemelték a kerület kiszolgáltatottságát.

A saját gép beszerzésével a kerület nagyobb önállóságra tesz szert.

„Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja” − írta Őrsi Gergely.

A kerületi hókotró azt is lehetővé teszi majd, hogy amikor a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, a kerület már nekiláthasson a mellékutcák takarításának.

A polgármester hangsúlyozta: továbbra is együttműködnek az FKF-fel, és várják a lakosok jelzéseit a nehezebben járható utcákról.

Az új eszköz várhatóan a következő téli szezonra már használható lesz, ami jelentősen javíthatja a II. kerületi utcák járhatóságát és a közlekedés biztonságát a havas időszakokban.

Besokallt egy budapesti kerület, vesznek egy hókotrót

Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén nem azonosítottak Nipah-vírussal fertőzött esetet – mondta az InfoRádióban az egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes országos tisztifőorvos. Torma Albert arról is beszélt, van-e esély arra, hogy világjárvány alakul ki.
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?

Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?

Egy ipari berendezés sorsa ma már nem akkor dől el, amikor elromlik, hanem amikor a vállalat újragondolja a működését. Telephelyváltás, technológiacsere, költözés vagy egy lezárt projekt után egyre több cég dönt úgy, hogy nem hirdet, nem alkudozik, hanem licitre bocsátja a feleslegessé vált eszközeit. Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. cégvezetője szerint az ipari aukció mára túlnőtt az értékesítés logikáján, és a vállalati eszközgazdálkodás szerves részévé vált: olyan mechanizmussá, amely piaci visszajelzést ad, időben keretet szab a döntéseknek, és kontrollált módon zárja le az eszközökhöz kapcsolódó üzemi bizonytalanságot.

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt

Bajban a kecskeméti Mercedes-gyár? A dolgozók állítják: alig kapnak munkát, a toborzás is leállt

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

