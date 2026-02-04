Besokallt egy budapesti kerület, vesznek egy hókotrót

Budapest II. kerülete saját hókotrót szerez be a téli időszakra − jelentette be Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán. A döntés hátterében az elmúlt hetek havas tapasztalatai állnak, amelyek kiemelték a kerület kiszolgáltatottságát.

A saját gép beszerzésével a kerület nagyobb önállóságra tesz szert.

„Ha egy kukásautó vagy egy közműszolgáltató autója azt mondja, hogy nem tud felmenni egy mellékutcába, mert havas, akkor a mi hókotrónk előtte fog menni, vagy már korábban feltakarítja” − írta Őrsi Gergely.

A kerületi hókotró azt is lehetővé teszi majd, hogy amikor a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) elkezd dolgozni a főbb útvonalakon, a kerület már nekiláthasson a mellékutcák takarításának.

A polgármester hangsúlyozta: továbbra is együttműködnek az FKF-fel, és várják a lakosok jelzéseit a nehezebben járható utcákról.

Az új eszköz várhatóan a következő téli szezonra már használható lesz, ami jelentősen javíthatja a II. kerületi utcák járhatóságát és a közlekedés biztonságát a havas időszakokban.