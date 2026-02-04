Támadás fenyegetheti Magyarország németországi külképviseleteit

Szerdán várható ítélethirdetés Maja T. ügyében, akit társaival közösen a három évvel ezelőtti budapesti antifa-támadások elkövetőiként vádolnak. Akár 24 évet is kaphat.

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) titkos jelentésben figyelmeztetett, hogy a „Hammerbande”-per ítélethirdetését követően támadások érhetik Magyarország németországi külképviseleteit – írja a Junge Freiheit idézve a Mandiner. A cikk szerint „baloldali szélsőségesek Maja T. mellett szerveznek tüntetéseket Németországban és más országokban”.

Az ügy előzménye, hogy a magyar bíróságok többeket elítéltek a Budapesten történt erőszakos cselekmények miatt, az Egyesült Államok pedig nemrégiben terrorcsoportnak minősítette a „Hammerbande”-t.