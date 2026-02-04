ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Töprengő tekintetű nő vizslatja a laptopot, kezében egy bankkártyával.
Nyitókép: Getty Images/Djordje Krstic

Halálra rémülhettek egy bank ügyfelei Magyarországon

Infostart

Technikai gondok voltak szerda reggel egy ideig a K&H Bank mobilbankjában és netbankjában, de 10 óra után minden megoldódott.

Szerda reggel egy rövid időre kaotikus jeleneteket láthattak a K&H Bank mobilbankjában és netbankjában az ügyfelek. Egy rövid időre nem volt látható sem a számlaegyenlegük, sem a számlatörténetük. A bank viszonylag gyorsan helyreállította a szolgáltatást, 10 óra óta újra megjelennek az egyenlegek a felületeken – írja az Index.

Kora reggel a népszerű nagybank ügyfelei az „Egyenleg nem elérhető” üzenettel szembesültek a K&H mobilbankjában ott, ahol a számlaegyenlegüket keresték. A Portfolio szerint a netbankon volt, aki azt az üzetenet kapta: „tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később.” A bank azt közölte a portállal: „Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelet prioritással és sürgősséggel dolgozunk.”

Aztán 10 órára minden megoldódott, így már minden rendben van a szolgáltatásokkal.

Képünk illusztráció.

