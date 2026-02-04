ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Nyitókép: Unsplash

Kapott egy lökést a gyerekek képernyőidejét csökkentő kampány

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A családügyekért is felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium is segíti a jövőben a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának Képernyőidő-csökkentő programját. A felmérések szerint a 8–12 éves korosztályban a napi átlagos képernyőidő már meghaladja az 5 és fél órát, a tizenévesek körében pedig több mint 8 órát tesz ki. Ez a tendencia komoly hatással van mind a fizikai, mind a mentális egészségre nézve.

Súlyos egészségügyi következményei vannak annak, hogy itthon a gyermekek – és a felnőttek – képernyőhasználata is borzasztóan nagy mértékű. Mind a fizikális, mind a szellemi egészségre rendkívül ártalmas az a rengeteg óra, amit naponta képernyő előtt töltenek a gyerekek, a kamaszok, de sokszor a kisdedek is. Nagyon sokszor 5-8 óráról van szó naponta, már az általános iskolás korosztálynál is, de elképesztő a mennyiség még a kisgyereknél is – vázolta a drámai helyzetet az InfoRádióban a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, Velkey György.

Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amely a családokért felelős munkát is ellátja a kormányban. A két szervezet a mostani akciójában új elemekkel, új környezetben, új felületeken, közös anyagokban jeleníti meg azt az ismerethalmazt, ami ezzel kapcsolatban rendelkezésre ál.

„Van egy 10 pontos, Bethesda-kódexnek is nevezett nagy ajánláscsomag, amit további alpontokra bontva megjelenítjük a lakosságnak, az iskoláknak, a családoknak, sokkal alaposabb, mégis elérhető és jól megrágható információt nyújtva mindenkinek” – mondta Velkey György. Ez a közösségi média felületein jelenik meg elsősorban, de mindenféle más módon is próbálják eljuttatni az érintettekhez. A munkát közösen végzik, az anyagi forrásokat a minisztérium biztosítja.

Gyors hatásra nyilvánvalóan nem lehet számítani, és mérni is nehéz egy ilyen kampány hatását, de az érdeklődés jól látható – tette hozzá a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

„Egyre többen veszik komolyan a kérdést, nagyon sok visszajelzést kapunk a családoktól, a különböző iskoláktól, és akár óvodáktól, sőt bölcsődéktől is arról, hogy eljut hozzájuk a kampány, egyre több szülőcsoport foglalkozik vele. A fiataloktól is nagyon sok visszajelzésünk van. Ez már olyan mértékben témává vált, hogy sokan érzékelik a helyzet komolyságát, és nagyon sokan lépnek is. Tavaly tavasszal kapcsoltunk rá erre a kampányra, sok mindenkivel együttműködve. Nyilvánvaló, hogy az idő még kevés arra, hogy a statisztikai eredményekben lássuk, és egyáltalán mérni próbáljuk az eredményt, de az ilyen formában igen gyakori visszajelzéseink alapján egyre inkább eléri ez a probléma a társadalmat, sokan lépni akarnak, és sokan lépni is tudnak a mikrokörnyezetükben” – mondta Velkey György.

KAPCSOLÓDÓ HANG

