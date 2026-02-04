Nem kell a Porsche Kínában

A cég most azt tervezi, hogy kisebb de exkluzívabb jelenléttel próbál alkalmazkodni a megváltozott kínai piacához - írja a Carscoops oldalra hivatkozva a hvg.hu.

Alexander Pollich, a Porsche China vezérigazgatója megerősítette, hogy a márka kereskedéseinek száma már 150-ről 114-re csökkent 2025-re, és a tervek szerint 2026-ra mindössze 80 üzlet marad. A vállalat szerint nem a darabszám növelése a cél, hanem az értékesítési hálózat „minőségi optimalizálása”, illetve különleges, exkluzív modellek kínálása. A Porsche közben folytatja költségcsökkentő programját, miközben a megtakarításokat kutatás-fejlesztésre – különösen a sanghaji K+F központra – fordítja; helyi autógyártás viszont továbbra sem szerepel a tervekben.

A lépések hátterében a folyamatosan zuhanó kínai eladások állnak.

A Porsche 2025-ben mindössze 41 938 autót adott el Kínában, ami 26,3 százalékos visszaesés a 2024-es 56 887 darabhoz képest. Ez már a negyedik egymást követő év csökkenés, és három év alatt összesen 56 százalékkal esett vissza a márka kínai értékesítése.

Stratégiai váltásként a Porsche 2026. március 1-jétől fokozatosan leállítja saját kínai elektromos töltőhálózatát is, ami mintegy 200 töltőállomást érint. A márka így teljesen kivonul a helyi töltési infrastruktúra üzemeltetéséből.