Horror a Balaton vizén – a szakértő is csak elszörnyedve találgat

A Balatonon, Szántódnál fotózott még a jeges időszakban vízimadarakat Jakab Flóra, aki már csak otthon, a képekre nagyítva vett észre több csőr nélküli récét – írja a sokszinuvidek.24.hu.

„Amikor ránagyítottam a képre, nem hittem a szememnek. Hiányzik a csőrük! El nem tudom képzelni mi lett velük, de a természet néha igen kegyetlen tud lenni. Itthon vettem csak észre, pedig ha ez terepen kiderül, lehetséges hogy rágyúrok a témára… Röpkép is van egy egyedről, neki is cafatok lógnak a csőre helyén...” – írta bejegyzésében a fotós.

A lap felkereste a fotókkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, Orbán Zoltánt, aki szerint kizárható, hogy egy ragadozó támadása áll a jelenség hátterében. Szerinte inkább mechanikai sérülésről van szó. Mivel ez abban az időben történt, amikor a jegesedés miatt már a komp sem járt, így a hajócsavarok sem bánthatták az állatokat.

A képeken szereplő kercerécékre jellemző, hogy mélyre merülnek táplálkozni, így az egyik lehetséges verzió lehetne, hogy a kövek közé szorult a csőrük. Viszont

ennél sokkal valószínűbb magyarázat a vadászat, és sörét vihette le a madarak csőrét.

Orbán Zoltán hozzátette, hogy a kövek közé beszorulás azért is valószínűtlenebb, mert nem egyszerű leszakítani egy csőrt. Az nem tisztán csak szaru, hanem van benne csont is. A csőr csont alapú szerv, amin szaruréteg van. Ráadásul két madárnál is ez történt, ami a sörétes sérülést teszi valószínűbbé. A puskából érkező sörétek egy felhőt alkotnak, és ha a madárnak csak a csőrét találja el, akkor simán „leborotválhatja”.

A szakértő szerint annak is nagyon kicsi az esélye, hogy egy csőr belefagyjon a vízbe, hiszen az alvó madár a felszín felett tartja a fejét, és a csontot még a fagyás sem képes így letépni.

A csőr nélküli madár ritka látvány, és nemigen szoktak túlélni ilyen traumát, ezért valószínűleg friss sérülésekről lehetett szó a szóvivő szerint. Orbán Zoltán leszögezte: ezek a récék szinte biztosan el fognak pusztulni, sőt még fogságban sem lehetne az életüket megmenteni.