ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.84
usd:
322.15
bux:
130284.26
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy réce a csőrével a szárnya alatt.
Nyitókép: Unsplash

Horror a Balaton vizén – a szakértő is csak elszörnyedve találgat

Infostart

Egy fotós figyelt fel a halálosan megsebesült madarakra, el is indult a találgatás, hogy hogyan történhetett velük a borzalom.

A Balatonon, Szántódnál fotózott még a jeges időszakban vízimadarakat Jakab Flóra, aki már csak otthon, a képekre nagyítva vett észre több csőr nélküli récét – írja a sokszinuvidek.24.hu.

„Amikor ránagyítottam a képre, nem hittem a szememnek. Hiányzik a csőrük! El nem tudom képzelni mi lett velük, de a természet néha igen kegyetlen tud lenni. Itthon vettem csak észre, pedig ha ez terepen kiderül, lehetséges hogy rágyúrok a témára… Röpkép is van egy egyedről, neki is cafatok lógnak a csőre helyén...” – írta bejegyzésében a fotós.

A lap felkereste a fotókkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, Orbán Zoltánt, aki szerint kizárható, hogy egy ragadozó támadása áll a jelenség hátterében. Szerinte inkább mechanikai sérülésről van szó. Mivel ez abban az időben történt, amikor a jegesedés miatt már a komp sem járt, így a hajócsavarok sem bánthatták az állatokat.

A képeken szereplő kercerécékre jellemző, hogy mélyre merülnek táplálkozni, így az egyik lehetséges verzió lehetne, hogy a kövek közé szorult a csőrük. Viszont

ennél sokkal valószínűbb magyarázat a vadászat, és sörét vihette le a madarak csőrét.

Orbán Zoltán hozzátette, hogy a kövek közé beszorulás azért is valószínűtlenebb, mert nem egyszerű leszakítani egy csőrt. Az nem tisztán csak szaru, hanem van benne csont is. A csőr csont alapú szerv, amin szaruréteg van. Ráadásul két madárnál is ez történt, ami a sörétes sérülést teszi valószínűbbé. A puskából érkező sörétek egy felhőt alkotnak, és ha a madárnak csak a csőrét találja el, akkor simán „leborotválhatja”.

A szakértő szerint annak is nagyon kicsi az esélye, hogy egy csőr belefagyjon a vízbe, hiszen az alvó madár a felszín felett tartja a fejét, és a csontot még a fagyás sem képes így letépni.

A csőr nélküli madár ritka látvány, és nemigen szoktak túlélni ilyen traumát, ezért valószínűleg friss sérülésekről lehetett szó a szóvivő szerint. Orbán Zoltán leszögezte: ezek a récék szinte biztosan el fognak pusztulni, sőt még fogságban sem lehetne az életüket megmenteni.

Kezdőlap    Belföld    Horror a Balaton vizén – a szakértő is csak elszörnyedve találgat

balaton

madár

sérülés

halálos

vadászat

horror

orbán zoltán

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

fotós

réce

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Érdekük a szlovák politikai erőknek, hogy Magyarországon kampánytéma legyen a Beneš-dekrétumok ügye még akkor is, ha a két fő rivális párt nagyjából egyetért a helyzet megítélésében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
 

Tárnok Balázs az Arénában: ha nem állnak ki a jogaikért, a magyarok másodrendűek lesznek

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Bár minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve, az eddigi teljesítményt nézve inkább csak oldalazik. Makrogazdasági adatokban nem bővelkedtünk ma, két fontosabb adatközlés volt csak: itthon az MNB publikálta a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat került fókuszba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 22:19
Elfogyott a türelem: bíróság elé viszik Budapest ügyét
2026. február 3. 20:58
Két vidéki városban tárgyalt Orbán Viktor
×
×
×
×