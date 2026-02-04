Vigyázat, támad a saras eső! – videó

A Világbank globális digitális kormányzati indexén (GovTech Maturity Index - GTMI) Magyarország az elmúlt öt évben 28 helyet javított, az Európai Unión belül a 12. helyre lépett előre - tájékoztatta az index magyarországi koordinációját végző Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) szerdán az MTI-t.