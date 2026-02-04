ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.06
usd:
321.5
bux:
133139.77
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Szaharai homok nyomai egy autón az éjszakai eső után Nagykanizsán 2021. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Vigyázat, támad a saras eső! – videó

Infostart / MTI

Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe, amellyel szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.

Kezdőlap    Belföld    Vigyázat, támad a saras eső! – videó

időjárás

előrejelzés

eső

enyhe idő

szaharai por

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányzati digitalizáció: 28 helyet lépett előre Magyarország a globális listán

Kormányzati digitalizáció: 28 helyet lépett előre Magyarország a globális listán

A Világbank globális digitális kormányzati indexén (GovTech Maturity Index - GTMI) Magyarország az elmúlt öt évben 28 helyet javított, az Európai Unión belül a 12. helyre lépett előre - tájékoztatta az index magyarországi koordinációját végző Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) szerdán az MTI-t.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne

Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne

Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 14:55
Kapott egy lökést a gyerekek képernyőidejét csökkentő kampány
2026. február 4. 14:21
DK: a levélszavazási rendszer visszaélésekre ad lehetőséget
×
×
×
×