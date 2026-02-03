ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Két vidéki városban tárgyalt Orbán Viktor

Infostart / MTI

A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni, amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével.

A komáromi és az oroszlányi tárgyalások során a miniszterelnök kiemelte: Komárom-Esztergom vármegye immáron főszerepet játszik Magyarország ipari teljesítményében – az ország ipari termelésének 10 százalékát az itteni vállalatok állítják elő.

A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni, amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja.

orbán viktor

ipar

oroszlány

komárom

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Beindult a techcégeknél az eladási hullám, egyre nagyobbak a veszteségek

Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista

Mandelson being investigated by police over claims he leaked emails to Epstein

