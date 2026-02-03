Két vidéki városban tárgyalt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével.

A komáromi és az oroszlányi tárgyalások során a miniszterelnök kiemelte: Komárom-Esztergom vármegye immáron főszerepet játszik Magyarország ipari teljesítményében – az ország ipari termelésének 10 százalékát az itteni vállalatok állítják elő.

A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni, amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja.