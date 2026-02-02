ARÉNA - PODCASTOK
***NOTE TO INSPECTOR: Please re-submit again.***
Nyitókép: Rawpixel/Getty Images

Rajtakapta a betörőt a kertjében az idős férfi, infarktust kapott

Infostart

Az idős férfi a történtek után, szerencsére már a rendőrök jelenlétében lett rosszul.

Egy gödrei ház udvarán találkozott szembe a betörő a nyugdíjas tulajdonossal, a megzavart tettes visszaadta a zsákmányt és elmenekült – írja Facebookon közzétett beszámolójában a Rendészeti Államtitkárság. Miközben a Baranya vármegyei rendőrség bűnügyi helyszínelői nekiláttak munkájuknak, az idős – valószínűleg az átéltek hatására – rosszul lett.

A rendőrségi szemle félbeszakadt, az egyenruhások pedig a 73 éves férfi segítségére siettek. Kommunikálni már nem tudtak vele, légzése egyre szaporább lett, aztán hirtelen leállt.

„A Police Medic képzett Járányi Norbert zászlós, valamint Tumpek György zászlós egymást váltva nyomták a mellkast, miközben vonalban voltak a mentőkkel. Kiérkezésükig két további, sikeres reanimálást végeztek: a bácsi magához tért, egyenetlen légzése azonban megint leállt, magához tért, majd ismét leállt, ám a kollégák nem adták fel. A mentők végül stabilizálták, majd kórházba vitték” – áll a beszámolóban.

Az életmentéssel egyidőben a komlói rendőrök – a bácsitól kapott személyleírás alapján – elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy egy nappal korábban egy másik helyre is betört, ahol több százezer forintos kárt okozott, valamint a két lopási kísérlete előtt néhány nappal zaklatás miatt eljárás indult ellene. A bíróság azóta letartóztatta.

Rajtakapta a betörőt a kertjében az idős férfi, infarktust kapott

