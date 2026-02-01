ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esernyős nő az esős, téli időben.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Kiderült, milyen idő lesz a jövő héten – íme a prognózis minden napra külön!

Infostart

Folytatódik a csapadékos, de enyhe időjárás a jövő héten is.

Az átlagosnál enyhébb időjárás várható február első hetében. A hőmérséklet csúcsértéke keddtől emelkedik és a hét második felében délutánonként a déli országrészben már 14 Celsius-fok is lehet, míg az északi országrészben marad a 4-5 fok.

A hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni

– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn túlnyomóan borult idő várható, de a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet. Délelőtt még elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső, majd délután már csökken a csapadékhajlam. Napközben nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, majd főként estétől a Dunántúlon megélénkül, néhol északnyugaton megerősödhet a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.

Kedden délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, reggel még helyenként az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel, majd estétől újabb hullámban érkezik csapadék. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután többnyire mínusz 1 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.

Szerdán általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

Csütörtökön felhős idő valószínű, de különösen a nap második felében délnyugat felől átmenetileg nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délies szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 4 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra is északkeleten lesz hidegebb az idő.

Pénteken ismét záródik a felhőtakaró, így általában erősen felhős vagy borult idő valószínű. Reggelre párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 4 és 14 fok közötti értékek valószínűek.

Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd nyugat felől szakadozhat a felhőtakaró. Többfelé párásság, köd is előfordulhat. Szórványosan eső, zápor kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 5 és 13 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap megvastagszik a felhőtakaró, emellett éjszaka többfelé párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Helyenként kisebb eső előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, délután 2 és 10 fok közötti jőmérsékletek valószínűek.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, milyen idő lesz a jövő héten – íme a prognózis minden napra külön!

időjárás

előrejelzés

eső

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek

Gyorsan nőtt a biotermékek forgalma Magyarországon, és zárul az olló a bio és nem bio termékek ára között, az egészségesebb termékek ára nem emelkedett annyit.
Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump „venezuelai helytartója”: Marco Rubio bizarr pénzügyi megoldásról beszélt

Donald Trump külügyminisztere lett a venezuelai beavatkozás kulcsfigurája: Marco Rubio a Nicolás Maduro-rendszer bukásának fő stratégája volt, és most ő felügyeli, pontosan végrehajtják-e Washington utasításait, az olajhoz való hozzáféréstől a biztonsági és politikai átmenetig. A héten egy tett egy ellentmondásos kijelentést arról, hová kerül az eladott venezuelai olajból származó pénz.
 

Irán súlyos fenyegetést tett közzé

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!

Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!

Február első hete szokatlanul enyhe időjárást hoz: a megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletek, élénk délies szél és változatos halmazállapotú csapadék jellemzi majd az ország időjárását, a télies hideg csak északon tartja magát tovább, írja a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb magyar focista a Liverpoolban? Valóság lehet, most őt figyeli Szoboszlaiék edzője

Újabb magyar focista a Liverpoolban? Valóság lehet, most őt figyeli Szoboszlaiék edzője

A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Epstein sent $75,000 to accounts linked to Mandelson, files suggest

Lord Mandelson says he has no record or recollection of receiving the sums and does not know if the documents are authentic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 18:15
Baleset miatt lezárták az autóutat, már két kilométeres a dugó
2026. február 1. 18:00
Jó hírek a bioélelmiszerek kedvelőinek
×
×
×
×