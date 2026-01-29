ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Nyitókép: Shannon Fagan/Getty Images

Két házaspár részvételével megható csodaműtétet végeztek Pécsett

Infostart / MTI

A házaspárok férfi tagjai odaadhatták veséjüket a másik pár női tagjának: az országban elsőként hajtottak végre keresztdonációs veseátültetéseket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) sebészeti klinikáján – közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.

Az élődonoros vesecsereprogram keretében két nő kapott új vesét a PTE Klinikai Központjának Sebészeti Klinikáján végrehajtott műtétek során, ami mérföldkőnek tekinthető a magyar szervátültetésben.

A keresztdonáció egy lehetőség azoknak a veseátültetésre váró betegeknek, akiknek van élő donoruk, de az átültetést immunológiai vagy más orvosszakmai okból nem lehet elvégezni.

Tekintettel a szervátültetés szükségességére és az élő donor felajánlási szándékára, 2014 óta Magyarországon jogszabály biztosítja a lehetőséget hasonló helyzetben lévő párok felkutatására. Így a donorvesék cseréjével az átültetések sikeresen elvégezhetők, s ezzel a megoldással kettő vagy akár több veseátültetés is elérhetővé válik, valamint a donorok közvetett segítségnyújtása is megvalósulhat.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság kezdeményezésére az Országos Vérellátó Szolgálat koordinációjával a négy magyarországi vesetranszplantációs centrum egységes programot dolgozott ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ami egyenlő esélyeket biztosít minden, a programba önként belépő beteg számára.

A 2024 nyarán indult „élődonoros vesecsereprogram” keretében

a régióban élő két házaspár között kaptak a szakemberek szakmailag elfogadható párosítást, s ennek révén vált lehetővé, hogy a házaspárok férfi tagjai odaadhatták veséjüket a másik pár női tagjának.

A transzplantációkat követően a vesék működése azonnal megindult, mindkét beteg és donoraik is jól vannak, s várhatóan néhány nap múlva mindannyian hazamehetnek – olvasható a közleményben.

(Nyitóképünk illusztráció)

egészség

pécs

veseátültetés

transzplantáció

