Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Reklamálhat, aki a hét végéig nem kap választási értesítőt

Infostart / MTI

Péntekig befejeződik az április 12-ei országgyűlési választás értesítőinek postázása.

Másfél hete kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a névre szóló küldemények postázását, ezekben az NVI arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és melyik szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az a választópolgár, aki tárhellyel is rendelkezik, annak az értesítőt elektronikusan is megküldik.

Az értesítőket a február 4-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatták ki, kiküldésükkel az iroda a Magyar Postát bízta meg. A mintegy 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb pénteken kézbesítik az értesítőt.

Ha valaki nem kapja meg, akkor ezt a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de április 12-éig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza, a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát és megtalálható rajta a szavazás pontos helye és ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.

A szavazáson a választópolgár személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) igazolja.

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A norvég Bodö/Glimt a Manchester City után az Internazionalét is legyőzte a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A szerdai mérkőzések eredményei: Qarabag–Newcastle United 1–6, Bodö/Glimt–Internazionale 3–1, FC Bruges–Olympiakosz 3–3, Olympiakosz–Bayer Leverkusen 0–2.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást

Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást

Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

US media reports that Trump has discussed attack options with advisers, and a strike could happen as early as Saturday.

2026. február 19. 06:12
Friss hírek a Mogyoródnál látott medvével kapcsolatban
2026. február 19. 06:00
Légrádi Tamás: az AI sokat segíthet a nyelvtanulásban, de nem váltja ki a tanárt
