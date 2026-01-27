ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Egy nap szünetet tart az eső

Infostart

A távozó nedves légtömegek mögött szárazak érkeznek fölénk, de az esőszünet csak egy napig tart, mert szerdától ismét zuhogni fog.

A látási viszonyok javulnak, a köd, illetve rétegfelhőzet területi kiterjedése fokozatosan csökken, és hazánk nagyobb részén kisüt a nap. Kisebb körzetekben azonban tartósabban borult, párás maradhat az idő. A ködös részeken szitálás, reggel néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.

