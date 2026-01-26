ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
Ködös parkban sétáló hölgy.
Nyitókép: Getty Images/Image Source

Kiadták a figyelmeztetést: többfelé sűrű köddel és csapadékkal kezdődik a hét

Infostart

Hétfőn a Dunától keletre egész nap esős lesz az idő, a Dunántúlon viszont fokozatosan csökken a csapadék esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 Celsius-fok között alakul.

Borongós, esős idővel indul a hét első napja az ország nagy részén. A Nyugat- és Dél-Dunántúlon helyenként sűrű köd képződött, amely napközben fokozatosan ritkul majd. A délelőtti óráktól a Dunántúlon javulásnak indulnak a látási viszonyok, helyenként a felhőzet is szakadozottá válhat. Arrafelé kicsi a csapadék esélye. A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék.

A HungaroMet hét vármegyére is kiadta a citromsárga veszélyjelzést tartós, sűrű köd miatt:

  • Baranya,
  • Fejér,
  • Somogy,
  • Tolna,
  • Vas,
  • Veszprém
  • és Zala vármegyékben óvatosan közlekedjenek, a látástávolság ugyanis csak pár száz méter lehet.

A szél napközben északias irányba fordul, de a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 Celsius-fok között várható.

Késő estére jobbára -2 és +5 Celsius-fok közé hűl le a levegő. Hétfő este a ködös tájakon szitálás (esetleg ónos szitálás) sem kizárt.

