Kedden csoda történik az időjárásban

Hétfőn a látási viszonyok általában javulnak, a Dunántúlon a köd ritkulhat, illetve a rétegfelhőzet szakadozhat, így ott hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet, míg másutt marad az általában erősen felhős vagy borult, párás idő. A csapadékzóna reggelre várhatóan elhagyja a Dunántúlt, és lassan araszol kelet felé, a Tiszántúlon még este is többfelé várható eső, záporeső. Az északiasra forduló szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kora délután általában 3 és 10 fok közé melegszik fel a levegő, de az északi, északnyugati és nyugati peremterületeken néhol ennél kissé hidegebb maradhat.

Kedden általában napos időre kell számítani, legkésőbb az északkeleti országrészben csökken a felhőzet és szűnik meg az eső, azonban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység egyes részein makacsabbul tarthatja magát az éjszaka képződő - néhol sűrű - köd, ott szitálás, ónos szitálás is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél délire fordul, és főleg a Dunántúlon olykor megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, ennél hidegebb idő a tartósabban ködös helyeken lehet.

Szerdán országszerte beborul az ég, az Északi-középhegység térségében növekszik a vegyes - akár ónos - csapadék esélye, majd délutántól egyre többfelé várható eső. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű, de a szélvédett, még kevésbé felhős északi völgyekben néhány fokkal hidegebb lesz. A maximum általában 5 és 11 fok között alakul, de az Északi-középhegységben és környékén néhány fokkal hűvösebb lehet.

Csütörtökön többnyire borult időre van kilátás sok helyen esővel, esetleg kevés helyen vegyes halmazállapotú csapadékkal, a hegyekben akár hóval. A változó irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A minimum mínusz 1 és plusz 6, a maximum 2 és 12 fok között alakul.

Pénteken jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös időre van kilátás, egyre kevesebb helyen csapadékkal. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Szombaton döntően felhős, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, kevés helyen előfordulhat kisebb eső. A délkeleti, keleti szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel mínusz 3 és plusz 3, délután 2 és 9 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap zömmel felhős idő várható, északkelet felé haladva van egyre nagyobb esélye a kevésbé felhős, naposabb időnek. Főként délen, délnyugaton nőhet a csapadékhajlam. A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum mínusz 3 és plusz 3, a csúcsérték 2 és 9 fok között alakul.