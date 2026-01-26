Éjféjlkor, beindított láncfűrésszel fenyegetőzött a gyerekénél

A férfi csütörtökön, ittas állapotban több alkalommal felhívta tőle külön élő párját, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel. Mivel a nő ettől elzárkózott, előbb hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte, hogy a gyermeket a nő adja át – közölte Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A férfi csak a rendőrök helyszínre érkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és zaklatás vétsége miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartozását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

