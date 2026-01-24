ARÉNA - PODCASTOK
A Tisza Párt bejelentette a külügyekért felelős vezetőjét, dr. Orbán Anitát 2026. január 24-én
Nyitókép: YouTube/Tisza Párt

Magyar Péter bejelentette a Tisza Párt külügyekért felelős vezetőjét

Infostart

A Tisza Párt külügyi vezetője dr. Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Orbán Anita háromgyermekes édesanya, aki Magyarország energiabiztonsági utazó nagykövete volt 2010–2015 között, az utolsó öt évben a Vodafone-nál dolgozott magas pozíciókban Budapesten, majd Londonban.

„Az év második nagy igazolása, a Tisza külügyi vezetője és a magyar diplomácia új arca: dr. Orbán Anita. Orbán Anita tapasztalt diplomata és egyben a legmagasabbra jutó magyar női vezető a nemzetközi üzleti világban” – jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán.

Mint írja, Orbán Anita londoni topmenedzseri pozícióból tért haza.

A berettyóújfalui születésű, majd 18 éves koráig ott élő Orbán Anita karrierjét Németországban kezdte, majd élt és tanult az Egyesült Államokban, ahonnan hazaköltözött és családot alapított.

„Ő az első magyar, aki az USA legrégebbi diplomáciai akadémiáján, a bostoni Fletcher School-on doktorált” – írja róla Magyar Péter, aki szerint Orbán Anita az energiabiztonság nemzetközileg elismert szakértője, és Magyarország energiabiztonsági utazó nagykövete (2010–2015) is volt.

Mint Magyar Péter fogalmaz, ő „az egyetlen magyar diplomata, aki miután eljött a magyar külügyminisztériumból, eljutott az üzleti élet csúcsára is. Kapitány István mellett ő a legmagasabbra jutott magyar üzleti vezető. 2015 és 2020 között az amerikai cseppfolyósított földgáz iparágban dolgozott, először a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgáz vállalatának, a Cheniere-nek, majd pedig egy startup-nak (Tellurian), és felelt közép-európai, dél-kelet-ázsiai és észak-afrikai piacokért is. 2021-ben szektort váltott és elmozdult a digitalizáció felé. 2021-től 2023-ig a magyarországi Vodafone vezérigazgató-helyettese majd pedig a Vodafone Global igazgatója volt mostanáig Londonban.”

A pártelnök ismertetése szerint Orbán Anita volt újságíró, a Heti Válasz külpolitikai rovatának vezetője is, és „öt éve szerepel folyamatosan a Forbes magazin legbefolyásosabb magyar nők listáján.”

magyar péter

tisza párt

orbán anita

