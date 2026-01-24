Itt az enyhülés, de sok eső várható

Jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de főként a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap. A déli órákig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, zömmel eső, de este a nyugati határvidéken néhol ónos eső is eshet. A déli, délkeleti szél a Dunántúl egyes részein és délkeleten megélénkülhet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.