Itt az enyhülés, de sok eső várható

Elindult Budapesten a Tesla önvezető technológiájának európai bemutatója: a Full Self-Driving (Supervised) ride-along program keretében 2026. január 19. és március 31. között a Tesla Center Budapestben az érdeklődők valós városi forgalomban ismerhetik meg a felügyelt önvezető rendszer működését. A háttérben viszont sokkal többről van szó, mint sima tesztvezetésről, hiszen Hollandiában már a végéhez közelít az az engedélyezési folyamat, amely a több európai piac előtt is megnyithatja a kapukat az FSD engedélyezését tekintve. Ráadásul a Tesla szempontjából a kezdeményezés kiemelten fontos is, hiszen Elon Musk egyre inkább próbálja a szoftver, az AI, és a robotika felé eltolni a céget.