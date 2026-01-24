ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Egy rendőrautó áll a sérült személygépkocsi mellett.
Nyitókép: Police.hu

Egyre nagyobb a veszély, sok ilyen történik Magyarországon

Infostart

Balesetet okozott egy kőszegi férfi, aki ittasan, bódultan és eltiltás hatálya alatt vezette élettársa autóját. Más bajok is voltak.

Január 16-án éjszaka okozott balesetet Gyöngyösfalu térségében az a kőszegi férfi, aki élettársa kocsiját annak tudta nélkül vitte el. A férfi ezt követően elhagyta a helyszínt, azonban a szemtanúk személyleírása alapján a rendőrök hamar megtalálták.

Az intézkedés során alkalmazott drogteszt THC-ra pozitív lett és alkoholszonda is jelzett a nála – olvasható a police.hu oldalon.

Az egyenruhások előállították a Kőszegi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki, elismerte a bűncselekményt. Kábítószer birtoklása vétség, járművezetés bódult állapotban vétség, jármű önkényes elvétele bűntett, járművezetés ittas állapotban vétség, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség megalapozott gyanúja miatt indult a férfi ellen eljárás.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

Belföld

rendőrség

baleset

alkohol

kábítószer

