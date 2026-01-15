ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Nem indul a választásokon a Megoldás Mozgalom – itt az indoklás

Infostart

Egyhangú döntést hozott a Gattyán György-féle szervezet elnöksége arról, hogy nem vesznek részt a 2026-os országgyűlési választásokon.

Mint a milliárdos által vezetett párt csütörtökön azt írta a Facebook-oldalán, hogy „a Megoldás Mozgalom »központi pártválasztási utasítás« helyett azt javasolta tagságának, hogy a szavazófülke magányában felelős döntést hozzanak, egy egyszerű kérdés megválaszolása után húzzák be az X-et! »Szeretné-e, ha minden így maradna és a jelen állapotában lévő Magyarországon élne gyermeke, unokája?«”

A bejegyzés szerint a párt továbbra is figyelemmel kíséri a politikai aktualitásokat, és ha igény van rá, „szakmai tanácsokkal, javaslatokkal segíti a mindenkori kormányt, természetesen fenntartva a jogot, hogy az ország, az állampolgárok számára kedvezőtlen, vagy éppen érthetetlen döntésekkel kapcsolatban kritikát fogalmazzon meg”.

A párt közleménye szerint az elkövetkező időszakban – ahogy eddig is – a helyi ügyek felkarolására fókuszál, elsősorban azokon a településeken, ahol a MEMO által képviselt és megválasztott polgármesterek dolgoznak a Mintatelepülések megvalósításáért”.

Úgy látják, hogy számos programpontjukat – a diákoknak szánt ingyenes számítógép osztást, az önálló Egészségügyi Minisztérium visszahozását, a miniszterelnöki fizetés és a kormányfői mandátum 8 évben való maximalizálását, vagy éppen az okosátkelőhelyek létrehozását – több párt is beépítette programjába vagy már megvalósította. Azt azonban sajnálattal vették tudomásul, hogy bár a digitalizáció fontosságát, a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek kihasználását a MEMO a megalakulása óta fontosnak tartja, jelenleg egyetlen politikai erő sem tűzte zászlajára a fejlett, online technológiák felkutatását, rendszerszintű alkalmazását, akár egy európai, magyar Szilícium-völgy létrehozását.

Gattyán György milliárdos vállalkozó a 2022-es választás előtt alapította meg a Megoldás Mozgalmat. Országos listájukra mindössze 59 ezren, a választók 1,04 százaléka szavazott 2022 áprilisában.

Nem indul a választásokon a Megoldás Mozgalom – itt az indoklás

gattyán györgy

megoldás mozgalom

2026-os országgyűlési választások

24 ÓRA
